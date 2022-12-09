В Индонезии запретили внебрачные сожительство и интимные отношения

Внебрачные сожительство и секс в Индонезии будут вне закона. Наказание – до года лишения свободы. Причём..

Внебрачные сожительство и секс в Индонезии будут вне закона. Наказание – до года лишения свободы. Причём это коснётся и иностранных туристов.

Такие изменения внесли в законодательство в ходе более широкого пересмотра уголовного кодекса. Среди других поправок – запрет на оскорбление государственных органов власти, а также распространение взглядов, которые противоречат светской идеологии страны.

Критики уже сказали, что это шаг в противоположную сторону от демократии. Туристы тоже недовольны.

[турист из Китая]:

«Я не согласен с этой идеей, потому что как турист я приезжаю на этот прекрасный остров Бали, чтобы насладиться пейзажами с моей девушкой. Если я не смогу остаться с ней в отеле вместе, то подумаю дважды». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это навредит туристическому потоку. Если они введут такой закон на Бали, этом райском острове, то это будет огромное нарушение базовых прав. Если введут, то я сразу женюсь».

Изменения в уголовном кодексе вступят в силу только через три года. Впрочем, туристические компании уже опасаются убытков.

Индонезия – страна, состоящая из 17 тысяч островов. Население составляют в основном умеренные мусульмане.

Сегодня в стране на законодательном уровне запрещены супружеские измены, но не внебрачный секс. В новом уголовном кодексе говорится, что о нарушениях может сообщать только ограниченный круг лиц, включающий супругов, родителей и детей.

При этом ожидается, что к 2025 году, когда закон вступит в силу, число отдыхающих на Бали приблизится к допандемическому уровню. Это примерно шесть миллионов человек в год.

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