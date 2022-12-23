«Мы беспомощны»: родители беспокоятся за здоровье школьников из-за смога в Дели

Качество воздуха в Нью-Дели продолжает оставаться на уровне «очень плохое» на фоне похолодания. При этом занятий..
Дата загрузки: 2022-12-23
Родители говорят, что чувствуют беспомощность, не имея возможности защитить здоровье своих детей.
[папа школьника]:
«Мы очень беспокоимся. Воздух стал очень грязным, и мы беспомощны. Власти Дели делают недостаточно. На дорогах стоят разбрызгиватели воды, но этого мало».
И такие проблемы в столице Индии – каждую зиму. Холодная безветренная погода не позволяет рассеиваться автомобильным выбросам, строительной пыли и дыму от сжигания стерни.
У людей грязный воздух ежегодно провоцирует развитие астмы и других респираторных заболеваний. А дети уязвимы особенно.
[Дирен Гупта, детский врач]:
«Между взрослыми и детьми есть разница. Дети меньше ростом, и на их уровне загрязнение оседает сильнее. К тому же они дышат быстрее и успевают вдыхать больше загрязнителей. В-третьих, у них впереди ещё долгая жизнь, и если они будут долго дышать таким грязным воздухом, то у них разовьётся больше побочных эффектов. У них всё незрелое, включая лёгкие, поэтому могут возникнуть аномалии».
Холод и густой смог также вызывают аварии на дорогах. Это город Горакхпур.
[житель Горакхпура]:
«ДТП случилось из-за тумана. Первая авария произошла в 6 утра, и машины продолжали сталкиваться до восьми. Столкнулось 12-13 транспортных средств, включая три грузовика и автобус».
Тем временем местные жители греются у костров.
[житель Горакхпура]:
«Сегодня относительно холодно. Уже два дня. Согреваюсь у костра и одеваюсь потеплее».
Погодная и экологическая обстановка должна улучшиться, когда на севере Индии потеплеет.
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