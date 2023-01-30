Как рисование и музыка помогают заключённым в тюрьме Пакистана

Последние десять лет Мухаммад Иджаз учился рисованию, и даже сам стал преподавать. Новое увлечение появилось у..
Дата загрузки: 2023-01-30
Новое увлечение появилось у мужчины в центральной тюрьме пакистанского города Карачи, где он отбывает 25-летний срок за похищение человека с целью выкупа.
Говорит, что искусство помогло ему и финансово, и духовно.
[Мухаммад Иджаз, заключённый]:
«То, что мы рисуем, продают на выставках. Деньгами, которые мы здесь зарабатываем, мы поддерживаем семьи, а также оплачиваем свои расходы. Недавно некоторые наши работы выставили в Исламабаде. Что-то уже продали, что-то пока нет».
По словам Мухаммада, рисование помогает выразить эмоции, а также справиться со стрессом от жизни в тюрьме.
[Мухаммад Иджаз, заключённый]:
«Когда рисую, то погружаюсь в спокойствие. Цвета передают настроение радости и грусти. Через картины я выражаю разные настроения. Эта картина, которую я только что закончил, передаёт счастье и печаль во время путешествия».
Соприкосаться с искусством полезно для всех людей в целом. Но для заключённых это ещё более важно, говорят психологи.
[Аша Бедар, психолог]:
«Многие заключённые, которые сегодня находятся в тюрьме, происходят из неблагополучных семей. Они выросли в очень жестокой среде. Так что за этим всегда стоят истории. Думаю, очень важно залечить некоторые душевные травмы с помощью искусства».
Впрочем, в этой тюремной школе учат не только рисованию. Заключённые здесь также преподают музыку и вышивание.
Аднан Куреши попал в тюрьму в 25 лет. Сейчас ему 40. Он работает учителем музыки. Говорит, что это тоже помогает заключённым дать выход своим эмоциям.
[Аднан Куреши, заключённый]:
«Те два-четыре часа, которые заключённые проводят здесь, в классе, заставляют их забыть о неприятностях, связанных с судебными процессами. Так что это изменило нас. Когда мы здесь, на уроке, мы думаем только о музыке».
При этом заключённые пока не могут сократить свой срок, посещая художественную школу. Куреши считает, что это нужно изменить.
Сегодня в тюрьме содержат около 6000 заключённых. И более полутора тысяч из них посещают школу искусств.
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