Последние десять лет Мухаммад Иджаз учился рисованию, и даже сам стал преподавать. Новое увлечение появилось у..

Как рисование и музыка помогают заключённым в тюрьме Пакистана

Последние десять лет Мухаммад Иджаз учился рисованию, и даже сам стал преподавать.

Новое увлечение появилось у мужчины в центральной тюрьме пакистанского города Карачи, где он отбывает 25-летний срок за похищение человека с целью выкупа.

Говорит, что искусство помогло ему и финансово, и духовно.

[Мухаммад Иджаз, заключённый]:

«То, что мы рисуем, продают на выставках. Деньгами, которые мы здесь зарабатываем, мы поддерживаем семьи, а также оплачиваем свои расходы. Недавно некоторые наши работы выставили в Исламабаде. Что-то уже продали, что-то пока нет».

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По словам Мухаммада, рисование помогает выразить эмоции, а также справиться со стрессом от жизни в тюрьме.

[Мухаммад Иджаз, заключённый]:

«Когда рисую, то погружаюсь в спокойствие. Цвета передают настроение радости и грусти. Через картины я выражаю разные настроения. Эта картина, которую я только что закончил, передаёт счастье и печаль во время путешествия».

Соприкосаться с искусством полезно для всех людей в целом. Но для заключённых это ещё более важно, говорят психологи.

[Аша Бедар, психолог]:

«Многие заключённые, которые сегодня находятся в тюрьме, происходят из неблагополучных семей. Они выросли в очень жестокой среде. Так что за этим всегда стоят истории. Думаю, очень важно залечить некоторые душевные травмы с помощью искусства».

Впрочем, в этой тюремной школе учат не только рисованию. Заключённые здесь также преподают музыку и вышивание.

Аднан Куреши попал в тюрьму в 25 лет. Сейчас ему 40. Он работает учителем музыки. Говорит, что это тоже помогает заключённым дать выход своим эмоциям.

[Аднан Куреши, заключённый]:

«Те два-четыре часа, которые заключённые проводят здесь, в классе, заставляют их забыть о неприятностях, связанных с судебными процессами. Так что это изменило нас. Когда мы здесь, на уроке, мы думаем только о музыке».

При этом заключённые пока не могут сократить свой срок, посещая художественную школу. Куреши считает, что это нужно изменить.

Сегодня в тюрьме содержат около 6000 заключённых. И более полутора тысяч из них посещают школу искусств.

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