«Врачи без границ» сообщают о вспышке холеры в ДР Конго

[Бишиквабо Иренге, представитель «Врачей без границ»]:

«Со второй волной переселенцев мы начали регистрировать холеру. Нам сообщили, что у людей в разных лагерях диарея. Мы провели исследование и подтвердили, что это холера. Мы открыли этот центр по лечению холеры 26 ноября. Предыдущий не мог принять всех».

Международная организация «Врачи без границ» сообщает о вспышке холеры в Демократической Республике Конго. Болезнь распространяется среди переселенцев. Недавно во временные лагеря прибыла их новая волна.

Сильвия бежала от боёв в провинции Северное Киву. Там продолжается противостояние между конголезской армией и повстанческой группировкой М23. Женщина с ребёнком поселилась во временном лагере близ столицы Гома. Там царит антисанитария.

[Сильвия Тшанда, мать больного ребёнка]:

«У ребёнка диарея, и его всю ночь рвало. Он был очень уставшим – глаза начали вваливаться. В пять утра я попыталась поднять его – он не мог стоять. Я спросила соседей, где ближайшая больница. Они показали, но там нам помочь не смогли, потому что он был очень слаб и мог умереть. Они предложили мне поехать в другую больницу. Я приехала сюда в 8 утра».

В целом близ Гомы живут уже десятки тысяч переселенцев. Многие болеют.

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[Кристин Нирамахингве, мать больного ребёнка]:

«Мы здесь с понедельника. Он заболел утром – его сильно рвало, поэтому я привела его сюда. Он был очень измождён. Его начали лечить – вижу, что потихоньку он восстанавливается. По крайней мере, последние два дня всё хорошо».

«Врачи без границ» пытаются помочь людям, но всё упирается в нехватку финансирования. Всё же что-то удаётся сделать.

[Бишиквабо Иренге, представитель «Врачей без границ»]:

«Не скажу, что у «Врачей без границ» достаточно средств, но мы всё же работаем не только в медицинской сфере, чтобы справиться с этой эпидемией холеры. У нас также есть водовозы и водораспределительные пункты. Ещё мы хотели бы увеличить количество туалетов в лагерях переселенцев».

За две недели работы этот центр принял более 250 пациентов с холерой.

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