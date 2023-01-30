Бельгия: как дружат орангутаны с выдрами

В зоопарке «Пайри Дайза» в Бельгии семья орангутанов подружилась с семьёй морских выдр. Зоопарк запечатлел забавные моменты их жизни и разместил фото в интернете.

Представитель зоопарка пояснил, что для поддержания физического, эмоционального и психического здоровья обезьян их нужно занимать, развлекать и ставить перед ними сложные задачи. Животным предлагают загадки, головоломки и другие интеллектуальные игры. Орангутаны не только умны, но и любознательны, и наблюдательны.



Как оказалось, общение с другими обитателями зоопарка для них полезно. «Жизнь обоих видов животных стала веселее и интереснее, эксперимент получился очень успешным», – рассказал представитель зоопарка.

Морские выдры живут в реке, которая протекает через вольер для обезьян. И те могут в любое время прийти к выдрам и с ними поиграть. А зверьки выходят из воды к приматам.



Орангутанам удаётся поиграть с маленькими друзьями даже в прятки. Глава семейства органгутанов Уджиан любит устраивать шоу с выдрами и всех развлекать.



У орангутанов и морских выдр много различий. Например, они живут в разных средах обитания: орангутаны – в тропических лесах, а морские выдры – в воде.

Они едят разную пищу и у них разные навыки выживания. Морские выдры игривые, а орангутаны спокойные и чувствуют своё превосходство.

Хотя обезьяны живут в неволе, но не проявляют агрессию ни к людям, ни к зверям. Они способны рассуждать и сопереживать, поэтому могут подружиться и с человеком, и с животным.

Фотографии и видео орангутанов и морских выдр в зоопарке – лишь доказательство того, что эти обезьяны заботливые и дружелюбные.