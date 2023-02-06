Полиция индийского штата Ассам арестовала более 2000 мужчин за бракосочетания с несовершеннолетними. Среди них и женихи,..

В Индии начались массовые аресты за браки с несовершеннолетними

[Г.П. Сингх, директор полиции штата Ассам]:

«За последние два дня мы зарегистрировали 4074 подобных случая в разных районах Ассама. Со вчерашнего дня мы начали действовать на основании сообщений из разных районов. До трёх часов дня мы арестовали 2044 человека».

Полиция индийского штата Ассам арестовала более 2000 мужчин за бракосочетания с несовершеннолетними. Среди них и женихи, и те, кто организовывал церемонии. Это часть масштабной операции в восточных штатах Индии с целью остановить подобную практику.

Браки с несовершеннолетними, которые не достигли 18-летнего возраста, в Индии незаконны. Однако это правило открыто нарушают.

[Г.П. Сингх, директор полиции штата Ассам]:

«По нашей информации арестовали 52 священника, проповедника в мечетях и подобных церемониймейстера, причастных к этим бракосочетаниям».

По данным ООН, в Индии насчитывается около 223 миллионов несовершеннолетних невест. Это самое большое число в мире. При этом каждый год здесь выдают замуж более полутора миллионов девушек до 18 лет.

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