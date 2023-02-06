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В Индии начались массовые аресты за браки с несовершеннолетними

В Индии начались массовые аресты за браки с несовершеннолетними

Полиция индийского штата Ассам арестовала более 2000 мужчин за бракосочетания с несовершеннолетними. Среди них и женихи,..

Дата загрузки: 2023-02-07

В Индии начались массовые аресты за браки с несовершеннолетними
Полиция индийского штата Ассам арестовала более 2000 мужчин за бракосочетания с несовершеннолетними. Среди них и женихи, и те, кто организовывал церемонии. Это часть масштабной операции в восточных штатах Индии с целью остановить подобную практику.

[Г.П. Сингх, директор полиции штата Ассам]:
«За последние два дня мы зарегистрировали 4074 подобных случая в разных районах Ассама. Со вчерашнего дня мы начали действовать на основании сообщений из разных районов. До трёх часов дня мы арестовали 2044 человека».

Браки с несовершеннолетними, которые не достигли 18-летнего возраста, в Индии незаконны. Однако это правило открыто нарушают.

[Г.П. Сингх, директор полиции штата Ассам]:
«По нашей информации арестовали 52 священника, проповедника в мечетях и подобных церемониймейстера, причастных к этим бракосочетаниям».

По данным ООН, в Индии насчитывается около 223 миллионов несовершеннолетних невест. Это самое большое число в мире. При этом каждый год здесь выдают замуж более полутора миллионов девушек до 18 лет.
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