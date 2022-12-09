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Вдохновил футбол: катарец нарисовал самую большую в мире картину на холсте

Вдохновил футбол: катарец нарисовал самую большую в мире картину на холсте

Это самая большая в мире картина на холсте. Её площадь – 9650 квадратных метров. Произведение стало..

Дата загрузки: 2022-12-09

Вдохновил футбол: катарец нарисовал самую большую в мире картину на холсте
Это самая большая в мире картина на холсте. Её площадь – 9650 квадратных метров. Произведение стало рекордсменом Книги Гиннесса.

Картину нарисовал катарский художник Эмад Салехи. Представили её на стадионе Университета Катара.

Мастер потратил три тонны краски и использовал 150 кистей. Работал по 18 часов в день пять месяцев. Рисовал небольшие фрагменты, которые потом объединили в одну гигантскую картину. Вдохновением для художника стал футбол.

[Эмад Салехи, художник]:
«Я хотел с помощью этой картины показать различные стороны арабской культуры, включая каллиграфию. Также я хотел отразить историю Чемпионата мира с момента его создания до настоящего времени».

Художнику уже вручили сертификат Книги Гиннесса. До него рекорд принадлежал британцу Саше Джафри. Он нарисовал картину на холсте площадью 1600 квадратных метров. Её продали за 62 миллиона долларов.
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