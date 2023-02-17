Лодка с 70-ю мусульманами-рохинджа прибыла на пляж Индонезии

Деревянная лодка стоит на индонезийском пляже, а десятки измученных мусульман-рохинджа лежат на песке. Они прибыли сюда..

Деревянная лодка стоит на индонезийском пляже, а десятки измученных мусульман-рохинджа лежат на песке.

Они прибыли сюда из Бангладеш. В лодке было около 70 человек. Люди бежали из лагерей для беженцев, где условия, по их словам, были просто ужасающие.

Изначально представители этого этнического меньшинства бежали от военного конфликта в Мьянме. Однако говорят, что жизнь в палатках была хуже войны.

Агентство ООН по делам беженцев говорит, что в 2022 году в результате кораблекрушений могло погибнуть рекордное число рохинджа за десятилетие.

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Сотни из них совершали рискованные и опасные путешествия по морю, пытаясь добраться до соседних государств на ветхих деревянных лодках.

15-летний подросток, прибывший с этой группой людей, говорит, что в пути было нечего есть.

[представитель народности рохинджа]:

«Мы плыли по морю 15 дней».

Почти миллион беженцев-рохинджа живёт в перенаселённых лагерях в Бангладеш. В том числе сотни тысяч, которые бежали от вооружённих сил Мьянмы в 2017 году.

Сколько из них погибло в море, пытаясь добраться до других стран, неизвестно. Однако многие люди не видят другого выхода.

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