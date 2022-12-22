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Огонь, танцы и костюмы: в Торонто празднуют зимнее солнцестояние

Огонь, танцы и костюмы: в Торонто празднуют зимнее солнцестояние

Фестиваль зимнего солнцестояния Торонто, Канада Парад, танцы и огонь. В Торонто проходит фестиваль зимнего солнцестояния. Такого..

Дата загрузки: 2022-12-23

Огонь, танцы и костюмы: в Торонто празднуют зимнее солнцестояние
Фестиваль зимнего солнцестояния
Торонто, Канада

Парад, танцы и огонь. В Торонто проходит фестиваль зимнего солнцестояния. Такого масштабного празднования не было с 2019 года.

[участница парада]:
«Этот праздник посвящён солнцестоянию, когда ночь самая длинная в году, и начинается зима».

Сотни людей нарядились в костюмы, которые символизируют солнце, птиц или животных. Многие сделали огромных замысловатых кукол.

[участница парада]:
«Мы празднуем этот день, потому что теперь дни будут становиться длиннее и вернётся свет. В общем, мы отмечаем зимнее солнцестояние, возвращение света и просто общаемся друг с другом».

Фестиваль проходит на Кенсингтонском рынке – одном из самых известных районов города. Этой традиции уже более 30 лет.

Зимнее солнцестояние в большинстве культур воспринимается как символ возрождения. Многие народы отмечали этот день различными торжествами.
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