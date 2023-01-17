Лошади и пламя: как проходит древний обряд очищения огнём в Испании

Десятки наездников направляют лошадей прямо в огонь, а животные смело перепрыгивают через костры. Их разожгли на..

Десятки наездников направляют лошадей прямо в огонь, а животные смело перепрыгивают через костры. Их разожгли на улицах испанского городка Сан-Бартоломе-де-Пинарес. Так здесь празднуют «Лас луминариас».

Это старинный обряд очищения огнём. Его проводят в канун Дня святого Антония – покровителя животных. Испанцы верят, что лошади, перепрыгнув через костёр, будут здоровы и невредимы весь год.

[помощница организаторов фестиваля]:

«Обряд берёт начало в кельтской культуре. В этот день мы разводим костры по всему городку и бросаем в них мокрый хворост, поэтому так много дыма. Праздник посвящён святому Антонио, который считается покровителем животных».

В этом году в фестивале участвуют сто лошадей.

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[наездница]:

«Для нас «Лас луминариас» – больше, чем просто веселье. Лошади остаются с нами на весь год, и мы по вечерам катаемся на них. Поэтому мы заботимся о лошадях. Как видете, за ними не так уж плохо ухаживают».

Перед обрядом хвосты и гривы лошадей обстригают или заплетают, чтобы не загорелись. После праздника животных осматривают ветеринары. Пострадавших не было никогда.

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