Каждый год всего на несколько недель в феврале в долине Йосемити в США происходит удивительное природное..

Водопад парка Йосемити на короткое время в году окрашивается в цвет огня

Каждый год всего на несколько недель в феврале в долине Йосемити в США происходит удивительное природное явление. Оно привлекает в национальный парк тысячи посетителей.

Водопад «Хвощ» течёт по восточной стороне Эль-Капитана – самого большого гранитного монолита в мире. Когда солнце садится под определённым углом, вода освещается оранжевым цветом, создавая впечатление, что водопад горит.

Но такой эффект возможен при определённых условиях: небо должно быть ясным, а воды – достаточно. Угадать идеальное время невозможно. Приходится полагаться на удачу. Сотрудники парка советуют выделить на наблюдение несколько дней.

[Скотт Гедиман, сотрудник парка Йосемити]:

«Я помню, как был здесь несколько лет назад. Всё было совершенно прекрасно. Но потом буквально за пять минут до того, как всё должно было начаться, налетело облако и уничтожило момент. Так что мы всегда рекомендуем людям: если действительно хотите это увидеть, выделите больше, чем один вечер».

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В этот раз небо было ясным, но воды недостаточно. Основной поток раздувал ветер, превращая его в водный туман.

[Скотт Гедиман, сотрудник парка Йосемити]:

«Водопад «Хвощ» течёт, но сегодня воды не так уж много. Явление происходит каждый год в середине-конце февраля. Солнце находится к западу от долины Йосемити. Когда оно садится, то отражается в воде, и кажется, что она горит, это создает эффект потока лавы».

Растущая популярность природного явления привела к тому, что количество посетителей в парке ограничили. Теперь билеты нужно бронировать заранее.

[посетительница парка]:

«Мы видели много его фотографий, и это настолько впечатляюще, что мы должны были это увидеть вживую, просто обязаны. Я очень взволнована». [Челси Лайман, сотрудница парка Йосемити]:

«Некоторые буквально теряют дар речи, некоторые возвращаются постоянно, каждый год, чтобы снять больше фото. Водопад каждый год разный. На самом деле он разный каждый день».

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