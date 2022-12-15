Термоядерный синтез – будущее энергетики?

Прорыв в области термоядерного синтеза. Учёные из калифорнийской лаборатории смогли получить от термоядерного реактора больше энергии,..

Прорыв в области термоядерного синтеза. Учёные из калифорнийской лаборатории смогли получить от термоядерного реактора больше энергии, чем было потрачено на его работу.

Таким образом они преодолели главный барьер в развитии этой технологии и открыли новую страницу в разработке неиссякаемого источника экологически чистой энергии.

[Мартин Адамс, исследователь]:

«Около двух мегаджоулей на входе и около трёх мегаджоулей на выходе».

Учёные говорят, что термоядерный синтез происходит при таких высоких температурах и давлении, что его невероятно трудно контролировать. При этом производится чистая ядерная энергия. То есть в отличие от обычных АЭС – она без радиоактивных отходов.

[Джилл Храби, исследовательница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Впрочем, трудностей впереди ещё немало. Перед учёными стоит задача разработать материал, который выдерживал бы экстремально высокие температуры. Тепло, которое выделяется в реакторе в процессе синтеза, плавит почти всё.

Эта компания в Англии заявляет, что намерена производить электроэнергию за счёт термоядерного синтеза уже в 2030-х годах. Их реактор недавно достиг знаменательного рубежа: температуры в 100 миллионов градусов по Цельсию в своём центре.

Это в шесть раз горячее Солнца. То есть эта лаборатория в Оксфорде стала самым жарким местом в Солнечной системе.

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