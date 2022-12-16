Австрийский монетный двор не справляется со спросом

Австрийский монетный двор, один из старейших и крупнейших производителей золотых монет в мире, не в состоянии..

[Герхард Старзих, глава Монетного двора]:

«Сейчас каждая золотая монета, вышедшая из-под станка, уже продана. Мы можем продавать в три раза больше, чем можем производить, в том числе в Соединённые Штаты».

Австрийский монетный двор, один из старейших и крупнейших производителей золотых монет в мире, не в состоянии удовлетворить спрос. Люди спешат найти безопасный способ для инвестиций в условиях растущей инфляции и энергетического кризиса.

Монеты здесь чеканят с 30-х годов XIX столетия.

В последние несколько месяцев в магазин при монетном дворе каждый день выстраивалась длинная очередь. Около трети покупателей – иностранцы.

[Рената, покупательница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В этом году в конце ноября монетный двор продал более миллиона 800 тысяч унций золота. Он уже приближался к рекорду более чем в два миллиона, установленному в 2009 году после мирового финансового кризиса.

Продажи в декабре обычно высокие, поскольку золото в Австрии – традиционный рождественский подарок.

По данным Австрийского национального банка, за два с половиной года после начала пандемии в стране купили больше золота, чем за пять лет до этого.

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