Стартапы стремятся превратить электрические лодки в массовый городской транспорт

Водное такси вместо наземного. К этому стремятся многие стартапы по всему миру. Они строят электрические лодки..

Водное такси вместо наземного. К этому стремятся многие стартапы по всему миру. Они строят электрические лодки и предлагают заменить ими часть городского транспорта.

Один калифорнийский стартап создал девятиметровую лодку на подводных крыльях. Они позволяют избежать гидродинамического сопротивления и увеличить запас хода.

На одном заряде судно преодолевает 140 километров.

[Самприти Бхаттачарья, директор компании Navier]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Производитель говорит, что эксплуатация такой лодки обойдётся в десять раз дешевле, чем судна на ископаемом топливе.

[Самприти Бхаттачарья, директор компании Navier]:

«Можно использовать эту лодку в качестве водного такси в таких городах, как Сан-Франциско, Нью-Йорк, Сиэтл и другие. Это раскрывает потенциал, новую форму транспорта».

А шведская компания построила электрический катер длиной восемь с половиной метров. У него также подводные крылья. Одного заряда хватает на 105 километров. Продано уже 150 таких катеров.

[Танги де Ламотт, директор компании Candela]:

«Подводные крылья, компьютер с искусственным интеллектом и программное обеспечение позволяют создать лодку, скользящую над водой. И это очень эффективно. Можно зарядить батарею за ночь, а затем провести неплохой день на воде на электрической лодке».

Впрочем, не всё так радужно. Электрические лодки стоят недёшево – сотни тысяч долларов.

[Джефф Васил, член ассоциации Marine Manufacturers]:

«Запас хода – огромная проблема. Чтобы получать больше энергии, нужно установить больше аккумуляторов. При этом увеличиваются затраты. Поэтому очень большая разница в цене между обычными и электрическими лодками».

В стартапах, строящих электрические лодки, также работают над разработкой беспилотных технологий для судов. Но большинство любителей активного отдыха предпочитают управлять лодками самостоятельно. Да и пассажиры коммерческого транспорта по-прежнему хотят видеть за штурвалом человека.

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