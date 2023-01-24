Боснийская ферма получает электричество из навоза и органических отходов

Эта молочная ферма – одна из первых в Боснии, где навоз и органические отходы превращают в..

Эта молочная ферма – одна из первых в Боснии, где навоз и органические отходы превращают в электричество. Такая идея родилась у руководства ещё десять лет назад. Но процесс запустили только в сентябре прошлого года.

Сначала в специальных установках получают биогаз. Для этого используют коровий навоз, куриный помёт, кукурузный силос и другую органику.

[Саид Карич, управляющий фермой]:

«Вы видите здесь биореакторы. Биогазовая установка предназначена для производства электроэнергии из возобновляемых источников. Этот процесс состоит из нескольких этапов. У нас есть смесительная яма, биореакторы, мешалки, хранилище для биогаза и установки для выработки электроэнергии».

За час система производит столько электричества, сколько одно домохозяйство потребляет за месяц. Пока это только 60% мощности установки. Вскоре её полностью введут в эксплуатацию.

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[Мирсад Турсунович, руководитель проекта]:

«Мы находимся в диспетчерской, где можно наблюдать за всем процессом и управлять им. Это включает мониторинг и регулировку дозирования в биореакторе, активацию мешалок, а также запуск насосов и управление другим оборудованием».

Полученную электроэнергию используют для различных производственных процессов.

[Саид Карич, управляющий фермы]:

«Любая избыточная энергия идёт на отопление зданий на ферме. В будущем мы хотим сделать теплицы, для обогрева которых тоже будем использовать избыточную электроэнергию».

Ферма занимает площадь в 800 гектаров и рассчитана на 2000 голов крупного рогатого скота. Хозяйство получает субсидии от правительства и некоторых компаний по производству молочных продуктов.

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