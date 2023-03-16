Вулканический остров Триндади в Атлантике годами привлекает учёных горными породами. Но недавняя находка повергла их в..

Камни с вкраплениями пластика, найденные на отдалённом острове, встревожили учёных

Вулканический остров Триндади в Атлантике годами привлекает учёных горными породами. Но недавняя находка повергла их в ужас. Геологи нашли пластиковые камни.

Остров расположен в 1200 километрах от побережья Бразилии, но пластиковые отходы добрались и до сюда.

[Фернанда Авелар Сантос, геолог]:

«Мы нашли эти образцы на охраняемой территории Бразилии – недалеко от места, где гнездятся зелёные черепахи. На острове уникальное биологическое разнообразие: эндемичные виды рыб, коралловые рифы, морские птицы и краснокнижные крабы».

Геологи провели химический анализ, который подтвердил, что в найденных породах присутствует пластик. Такие камни называют пластигломератами.

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[Фернанда Авелар Сантос, геолог]:

«Мы определили, что в загрязнении в основном виновны рыболовные сети – это самый распространённый мусор на пляжах Триндади. Сети приносит морскими течениями, и они скапливаются. Во время жары пластик плавится и соединяется с осадочными породами».

Остров Триндади необитаем. Здесь находится лишь небольшая военно-морская база Бразилии. Рядом есть ещё несколько необитаемых островов. Вместе они образуют архипелаг Триндади-э-Мартин-Вас.

Учёные говорят, что пластигломерат навсегда останется в горных породах Земли и будет свидетельствовать о воздействии человека на природу всей планеты.

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