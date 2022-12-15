Снег и мороз стали неожиданным подарком для питомцев Лондонского зоопарка

[Джек Симидиан, смотритель]:

«Они выходят, немного бегают по открытому вольеру, пока не замёрзнут, потом идут греться. Снежки берут, немного играют с ними, а потом бросают на землю. Им понравилось намного больше, чем я ожидал».

Эти беличьи обезьянки наслаждаются неожиданным зимним подарком. В Великобритании установилась снежная и морозная погода, поэтому появилась возможность весело провести время и поиграть в снежки.

Беличьи обезьяны обитают в местах, где снега обычно не бывает. Но они оказались удивительно устойчивыми к холодному климату.

[Джек Симидиан, смотритель]:

«Эти ребята родом из верхней части бассейна Амазонки, то есть из Южной Америки. И они обычно никогда не сталкиваются со снегом в дикой природе. Так что для них это совершенно новый опыт, особенно потому, что в Лондоне снега не было давно».

Обезьяны – не единственные животные зоопарка, которые наслаждаются снегом. Морозы не испугали шумных выдр и невозмутимых альпака.

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Приспособлен к любому климату и двугорбый верблюд. У него есть мохнатые ресницы, чтобы снег не попадал в глаза, а также толстые, мускулистые ноздри, которые он может закрыть, чтобы защититься от непогоды.

[Мик Тайли, смотритель]:

«Они предпочитают холод жаре. Большинство людей думают, что это животное пустыни, но там, откуда они родом, температура опускается примерно до минус 40 зимой и поднимается до плюс 50 летом. Разрыв в 90 градусов могут выдержать очень немногие животные».

Пингвины в такую погоду тоже чувствуют себя прекрасно. Но есть в зоопарке и те, кому холод не по душе. Среди них гориллы, львы и тигры. Они предпочитают оставаться в тёплых вольерах.

Также среди любителей погреться – тамарины и ленивцы.

Лондонский зоопарк открыт круглый год и в любую погоду. Исключение – только Рождество.

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