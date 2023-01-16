Первая на Пиренейском полуострове гибридная электростанция начала работать

Это первая на Пиренейском полуострове гибридная электростанция. Её запустила португальская компания EDPR. Станция находится примерно в..

Это первая на Пиренейском полуострове гибридная электростанция. Её запустила португальская компания EDPR. Станция находится примерно в 300 километрах от Лиссабона.

Раньше здесь работали только ветрогенераторы, а теперь к ним добавили 17 тысяч солнечных панелей. Они занимают площадь размером в шесть футбольных полей. Электростанция будет вырабатывать 36,5 гигаватт электроэнергии в год. Это позволит обеспечить электричеством 30 тысяч человек.

[Дуарте Беллу, сотрудник компании EDP Renovaveis]:

«Мы начали этот проект пять лет назад. Мы объединили две технологии получения электричества с помощью возобновляемых источников энергии. Это позволило нам использовать уже существующую инфраструктуру в регионе».

В Португалии много солнца и сильные ветры. Это благоприятные условия для перехода на альтернативные источники энергии. Сейчас с их помощью вырабатывается 60% всего электричества в стране. К 2026 году этот показатель должен увеличиться до 80%.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Новая гибридная электростанция работает уже несколько недель.

[Дуарте Беллу, сотрудник компании EDP Renovaveis]:

«Это первое поколение электростанций, которое сочетает в себе две технологии – ветровую и солнечную. У нас будут второе и третье поколения, если мы объединим с этими технологиями гидроэнергетику и аккумуляторные станции. Так что в будущем мы объединим не только две, но и четыре технологии».

Компания EDPR – один из крупнейших в мире производителей возобновляемой энергии. Она уже строит на Пиренейском полуострове четыре новых гибридных электростанций. Их совокупная мощность составит 1,6 гигаватт. Они начнут работать в этом десятилетии.

В компании планируют реализовать аналогичные проекты и в других странах, включая Польшу, Италию, Бразилию и США.

Короткая ссылка на эту страницу: