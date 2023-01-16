Первая на Пиренейском полуострове гибридная электростанция начала работать

Это первая на Пиренейском полуострове гибридная электростанция. Её запустила португальская компания EDPR. Станция находится примерно в..
Дата загрузки: 2023-01-16
Это первая на Пиренейском полуострове гибридная электростанция. Её запустила португальская компания EDPR. Станция находится примерно в 300 километрах от Лиссабона.
Раньше здесь работали только ветрогенераторы, а теперь к ним добавили 17 тысяч солнечных панелей. Они занимают площадь размером в шесть футбольных полей. Электростанция будет вырабатывать 36,5 гигаватт электроэнергии в год. Это позволит обеспечить электричеством 30 тысяч человек.
[Дуарте Беллу, сотрудник компании EDP Renovaveis]:
«Мы начали этот проект пять лет назад. Мы объединили две технологии получения электричества с помощью возобновляемых источников энергии. Это позволило нам использовать уже существующую инфраструктуру в регионе».
В Португалии много солнца и сильные ветры. Это благоприятные условия для перехода на альтернативные источники энергии. Сейчас с их помощью вырабатывается 60% всего электричества в стране. К 2026 году этот показатель должен увеличиться до 80%.
Новая гибридная электростанция работает уже несколько недель.
[Дуарте Беллу, сотрудник компании EDP Renovaveis]:
«Это первое поколение электростанций, которое сочетает в себе две технологии – ветровую и солнечную. У нас будут второе и третье поколения, если мы объединим с этими технологиями гидроэнергетику и аккумуляторные станции. Так что в будущем мы объединим не только две, но и четыре технологии».
Компания EDPR – один из крупнейших в мире производителей возобновляемой энергии. Она уже строит на Пиренейском полуострове четыре новых гибридных электростанций. Их совокупная мощность составит 1,6 гигаватт. Они начнут работать в этом десятилетии.
В компании планируют реализовать аналогичные проекты и в других странах, включая Польшу, Италию, Бразилию и США.
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