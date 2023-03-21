Десятки миниатюр железных дорог представили в Лондоне

Более 40 инсталляций представили на фестивале миниатюрных железных дорог. Он проходит в Лондоне. Фил Паркер предоставляет..

Более 40 инсталляций представили на фестивале миниатюрных железных дорог. Он проходит в Лондоне.

Фил Паркер предоставляет небольшую инсталляцию на тему первой мировой войны. Говорит, что такая легко поместится даже в небольшом доме. При этом стоить будет меньше 300 фунтов.

Паркер отмечает, что пока это увлечение более популярно среди пожилых.

[Фил Паркер, участник фестиваля]:

«Людей, занимающихся моделированием железных дорог, невероятно много. Справедливости ради отмечу: это, как правило, хобби людей постарше. Здесь можно заметить много седых голов».

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Зато разнообразие профессий участников просто поражает.

[Фил Паркер, участник фестиваля]:

«На одной выставке я пошёл с участниками в паб. И там собрались адвокат, профессор физики, глава автобусной компании, член городского совета, менеджер местного театра, священник и я. В то время я работал в лаборатории по исследованию овощей».

Старейший в мире клуб железнодорожных моделей – Model Railway Club в Кингс-Кроссе, основанный в 1910 году. Его даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Он крупнейший в своём роде в Великобритании.

Его президент Тим ​​Уотсон большую часть жизни строит и собирает модели железных дорог. Он профессор Королевского колледжа Лондона и стоматолог по профессии. Для него модели всегда были отличным отдыхом от работы.

[Тим Уотсон, глава клуба]:

«Моделирование железных дорог – это хобби, которое не собирается уходить. Люди говорят, что скоро об этом забудут. Но оно существует».

Одна из новых компаний по производству моделей железных дорог – Rapido Trains. На выставке она показывает свой последний набор. Он повторяет пейзажи классического комедийного фильма «Удар молнии Титфилда» 1953 года. Его особенно любят энтузиасты миниатюрных железных дорог.

Многие участники выставки – частные коллекционеры с интересными наборами. Билл Флюд построил модель узкоколейной железной дороги. Его сцена содержит множество деталей, над воспроизведением которых он усердно трудился.

[Билл Флюд, участник выставки]:

«На это ушло около шести месяцев очень тяжелой работы. Поскольку я на пенсии, то могу работать над моделью по три-четыре часа в день».

Фестиваль миниатюрных железных дорог в Лондоне – одно из крупнейших мероприятий своего рода в стране.

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