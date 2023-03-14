Орлан-белохвост по кличке Флетчер сопровождает группу туристов на горнолыжном курорте в Морзине во Французских Альпах. Спуск..

Лошади и орланы развлекают туристов в малоснежную зиму во Французских Альпах

Орлан-белохвост по кличке Флетчер сопровождает группу туристов на горнолыжном курорте в Морзине во Французских Альпах. Спуск в компании хищной птицы компенсирует то, что в этом году здесь крайне мало снега.

Хозяин орлана Жак-Оливье Травер стал сокольником в 14 лет. Недалеко от курорта у него центр по разведению птиц. В нём живут 220 пернатых 80 видов.

[Жак-Оливье Травер, сокольник]:

«Люди приезжают сюда кататься на лыжах и не знают, что здесь живёт Флетчер. Показать туристам орлана-белохвоста, позволить покататься с ним на лыжах и устроить небольшое шоу – это лучший способ научить их уважать эту птицу».

Ещё одно развлечение – полёты на параплане.

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[Альберт Бо, инструктор]:

«Можно подняться очень высоко. В Гималаях люди забираются на высоту 8000 метров, а мы можем подняться на три или четыре тысячи метров».

А здесь можно покататься на лыжах вместе с лошадью. Такой вид спорта называется конный скиджоринг.

[Аликс Вигно, инструктор]:

«В скиджоринге тормозить помогает лошадь. Не нужно постоянно следить, куда направляешь лыжи. Лошадь делает это вместо лыжника. К тому же ощущения совсем другие, чем при верховой езде. Мы видим лошадь перед собой».

Прогулка по живописной тропе нравится многим туристам.

[туристка]:

«Лошадь двигалась шагом, рысью и галопом, а мы наслаждались пейзажем и обществом лошадей».

Это только часть дополнительных развлечений во время малоснежной зимы. Владельцы курорта хотят, чтобы отдых туристов не разочаровал.

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