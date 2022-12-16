Столица Объединённых Арабских Эмиратов получила награду ООН за проект по восстановлению морской среды. Абу-Даби находится на..

ООН наградила проект по восстановлению морской среды в Абу-Даби

[Майта аль-Хамели, сотрудница Агентства по охране природы Абу-Даби]:

«Водоросли очень важны для нашей популяции дюгоней, поэтому необходимо восстанавливать эту растительность».

Столица Объединённых Арабских Эмиратов получила награду ООН за проект по восстановлению морской среды. Абу-Даби находится на берегу Персидского залива, где важной частью экосистемы считаются коралловые рифы и водоросли.

У берегов Абу-Даби обитает примерно 3000 дюгоней. Это вторая по величине популяция в мире. Дюгони – исчезающий вид. Основная пища этих водных млекопитающих – водоросли.

В рамках проекта также выращивают кораллы, с помощью которых восстанавливают повреждённые коралловые рифы. Кроме того, планируют возродить популяции 500 видов рыб. Всё это также улучшит среду обитания черепах и дельфинов.

[Майта аль-Хамели, сотрудница Агентства по охране природы Абу-Даби]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Экологи также восстанавливают мангровые леса с помощью дронов. Беспилотники сбрасывают семена растений с воздуха. Такой метод дешевле традиционного. К тому же процесс идёт быстрее.

Помимо прочего, здесь усовершенствовали правила рыболовства.

[Нура аль-Балуши, сотрудница Агентства по охране природы Абу-Даби]:

«Это включает запрет на определённые орудия лова, из-за использования которых было уничтожено 80% рыбы у берегов Абу-Даби».

Кроме того, действуют сезонные запреты на ловлю некоторых видов рыбы. Есть и ограничения на размер улова.

В Абу-Даби уже восстановлено 75 квадратных километров прибрежных районов. К 2030 году планируют восстановить ещё 45.

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