ООН наградила проект по восстановлению морской среды в Абу-Даби

Столица Объединённых Арабских Эмиратов получила награду ООН за проект по восстановлению морской среды. Абу-Даби находится на..
Дата загрузки: 2022-12-16
[Майта аль-Хамели, сотрудница Агентства по охране природы Абу-Даби]:
«Водоросли очень важны для нашей популяции дюгоней, поэтому необходимо восстанавливать эту растительность».
У берегов Абу-Даби обитает примерно 3000 дюгоней. Это вторая по величине популяция в мире. Дюгони – исчезающий вид. Основная пища этих водных млекопитающих – водоросли.
В рамках проекта также выращивают кораллы, с помощью которых восстанавливают повреждённые коралловые рифы. Кроме того, планируют возродить популяции 500 видов рыб. Всё это также улучшит среду обитания черепах и дельфинов.
[Майта аль-Хамели, сотрудница Агентства по охране природы Абу-Даби]:
«Мы в Абу-Даби инвестируем в проекты по восстановлению морской среды, чтобы местная экосистема стала здоровой и могла противостоять любым изменениям».
Экологи также восстанавливают мангровые леса с помощью дронов. Беспилотники сбрасывают семена растений с воздуха. Такой метод дешевле традиционного. К тому же процесс идёт быстрее.
Помимо прочего, здесь усовершенствовали правила рыболовства.
[Нура аль-Балуши, сотрудница Агентства по охране природы Абу-Даби]:
«Это включает запрет на определённые орудия лова, из-за использования которых было уничтожено 80% рыбы у берегов Абу-Даби».
Кроме того, действуют сезонные запреты на ловлю некоторых видов рыбы. Есть и ограничения на размер улова.
В Абу-Даби уже восстановлено 75 квадратных километров прибрежных районов. К 2030 году планируют восстановить ещё 45.
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