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«Всё промокло»: перуанцы пытаются справиться с наводнениями

«Всё промокло»: перуанцы пытаются справиться с наводнениями

Это север Перу. Последствия сильных дождей. Реки вышли из берегов, затопив жилые дома и магазины. Сильно..

Дата загрузки: 2023-03-30

«Всё промокло»: перуанцы пытаются справиться с наводнениями
Это север Перу. Последствия сильных дождей. Реки вышли из берегов, затопив жилые дома и магазины. Сильно пострадали города Пьюра, Тумбес и Мойобамба.

В Пьюре ливень шёл стеной 4 часа подряд.

[жительница Пьюры]:
«Всё промокло, абсолютно всё. В моём магазине промокло просто всё».

В Мойобамбе полностью затопило местную школу. А в Тумбесе около 25 ручьёв превратились в опасные реки.

Повреждена инфраструктура. Перебраться через реки теперь тоже – целое приключение.

Некоторые местные жители организовались и помогают это делать за определённую плату.

[житель Пьюры]:
«Единственное, чего мы просим – это несколько спасательных жилетов, чтобы мы могли помогать людям. Мы можем упасть в реку, или на нас может упасть камень, и упасть в реку в таком состоянии опасно».

Сезон дождей начался в Перу в конце прошлого года. С тех пор из-за непогоды в стране погибло не менее 60 человек.
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