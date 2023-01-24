В Таиланде фермеры закупают новых слонов, готовясь к наплыву китайских туристов

На тайский остров Пхукет возвращаются китайские туристы. На слоновьей ферме Панг Чанг Камала к этому уже..

На тайский остров Пхукет возвращаются китайские туристы. На слоновьей ферме Панг Чанг Камала к этому уже подготовились. Первым делом закупили шесть новых животных. В их числе молодая слониха Ингфа.

[Виттайя Тавирос, владелец фермы слонов]:

«Мы готовы на 100%. У нас появилось больше развлекательных программ, таких как уход за слонами».

Раньше туристов в основном катали верхом на слонах. Сейчас многим такое развлечение не нравится. Путешественники хотят больше простого общения. Поэтому на фермах устраивают купание со слонами, кормление животных и другие мероприятия. Это позволяет привлечь больше туристов.

Впрочем, на этой ферме на отсутствие гостей не жалуются. Время уже забронировано на месяцы вперёд.

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[Виттайя Тавирос, владелец фермы слонов]:

«Все рады, что бизнес налаживается. Но в глубине души я не хочу, чтобы туристов было слишком много. Я хочу вести дела в нормальной обстановке».

Недавно, несмотря на масштабное распространение COVID в Китае, власти КНР открыли границы. Правительство Таиланда ожидает, что уже в первом квартале страну посетят 300 тысяч китайских туристов, а за год – не менее пяти миллионов.

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