Деревни и города съезжают в пропасть из-за строительства дорог в Гималаях

Семья этого мужчины жила в своём доме в индийском штате Уттаракханд поколениями. Но теперь он и..
Дата загрузки: 2023-02-09
Земля вокруг деревни начала оседать около полутора лет назад. Тогда глубоко в Гималаях началось строительство новой железнодорожной линии.
[местный житель]:
«Мы жили тут поколение за поколением. Теперь же деревня оказалась в таком положении. Невообразимо».
Правительство премьер-министра Нарендры Моди создаёт в Гималаях крупномасштабную инфраструктуру. Здесь строят гидроэлектростанции, железнодорожные линии и автомагистрали.
Но некоторые из этих проектов ведут на нестабильных горных склонах, когда-то покрытых ледниками. Это нарушает хрупкий экологический баланс и вызывает оползни, внезапные наводнения, а теперь и разрушение деревень.
В последние недели в центре внимания был город Джошимат примерно в ста километрах к северу от Мароды. Там с начала января более 850 зданий дали трещины, а некоторые полностью разрушились. Свои дома покинуло более 900 человек.
[местная жительница]:
«Здесь всё остаётся только в воспоминаниях. Все уезжают. Что мы можем сделать?»
Эксперты говорят, что в Джошимате причиной бедствия стало строительство ГЭС. Для неё прорыли тоннель, однако предварительных исследований не проводили. В городе также была неправильная система сточных вод. В итоге дождевая вода впитывалась в горную породу, из-за чего образовались полости.
В целом в регионе в рамках железнодорожного проекта прорыли 83 километра туннелей. Проект пытались остановить природозащитники. Они обратились в суд ещё в 2018 году. Однако в 2021 Верховный суд дал строительству зелёный свет, поскольку обширная сеть автомагистралей и железнодорожных путей поможет индийской армии защищать неспокойную границу с Китаем.
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