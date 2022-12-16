Санта-Клаус в своей деревне в Лапландии готовится к Рождеству и загадывает желание

Пока люди с нетерпением ждут Рождества, Санта-Клаус в последний раз перечитывает письма от детей и перепроверяет..
Дата загрузки: 2022-12-17
Сейчас нужно ещё раз проверить списки всех, кто вёл себя хорошо или плохо. Но Санта не так уж строг и напоминает, что всегда есть шанс исправиться.
[Санта-Клаус]:
«Я знаю, что у каждого бывает плохие дни. Такова жизнь. Это случается. Но у каждого есть немного времени, чтобы попасть в список «хороших». Правда, кто в каком списке, – это секрет».
Санта знает, что сейчас многие не могут себе позволить праздновать Рождество с размахом. Но он уверяет, что это не главное.
[Санта-Клаус]:
«Я, конечно, приношу кое-какие подарки. Но Рождество – это не только они. Рождество должно быть в ваших мыслях, сердце и душе».
В деревне Санты живут и его верные друзья – северные олени. А главный здесь – Рудольф, которого иногда называют Мара.
[Йоханна Кивиниеми, помощница Санта-Клауса]:
«В рождественский вечер Санта посыпает оленей волшебным порошком, чтобы они могли летать. И тогда нос у Мары тоже становится красным. Только тсс, не рассказывайте всем!»
В ходе подготовки у Санты есть время подумать и о собственном желании на Рождество.
[Санта-Клаус]:
«Я хотел бы, чтобы люди слышали других людей и не проходили мимо тех, кому нужна помощь».
Ну а пока он каждый день выезжает в лес на санях, запряжённых любимым оленем. Ему нужно попрактиковаться дома, прежде чем он отправится в кругосветное путешествие.
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