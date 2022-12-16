Пока люди с нетерпением ждут Рождества, Санта-Клаус в последний раз перечитывает письма от детей и перепроверяет..

Санта-Клаус в своей деревне в Лапландии готовится к Рождеству и загадывает желание

Пока люди с нетерпением ждут Рождества, Санта-Клаус в последний раз перечитывает письма от детей и перепроверяет подарки. Эльфы готовили их целый год, поэтому у Санты хватало времени на общение с людьми. В его деревню на севере Финляндии гости приезжают постоянно, но зимой их особенно много.

Сейчас нужно ещё раз проверить списки всех, кто вёл себя хорошо или плохо. Но Санта не так уж строг и напоминает, что всегда есть шанс исправиться.

[Санта-Клаус]:

«Я знаю, что у каждого бывает плохие дни. Такова жизнь. Это случается. Но у каждого есть немного времени, чтобы попасть в список «хороших». Правда, кто в каком списке, – это секрет».

Санта знает, что сейчас многие не могут себе позволить праздновать Рождество с размахом. Но он уверяет, что это не главное.

[Санта-Клаус]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В деревне Санты живут и его верные друзья – северные олени. А главный здесь – Рудольф, которого иногда называют Мара.

[Йоханна Кивиниеми, помощница Санта-Клауса]:

«В рождественский вечер Санта посыпает оленей волшебным порошком, чтобы они могли летать. И тогда нос у Мары тоже становится красным. Только тсс, не рассказывайте всем!»

В ходе подготовки у Санты есть время подумать и о собственном желании на Рождество.

[Санта-Клаус]:

«Я хотел бы, чтобы люди слышали других людей и не проходили мимо тех, кому нужна помощь».

Ну а пока он каждый день выезжает в лес на санях, запряжённых любимым оленем. Ему нужно попрактиковаться дома, прежде чем он отправится в кругосветное путешествие.

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