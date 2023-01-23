Наступил Новый год по Лунному календарю. Китай, Япония и другие страны Восточной Азии празднуют его с..

Почему Китай встретил Новый год Кролика, а Вьетнам – Кошки

Наступил Новый год по Лунному календарю. Китай, Япония и другие страны Восточной Азии празднуют его с большим размахом. Согласно китайскому зодиаку, наступил год чёрного водяного Кролика. Впрочем, это двойной символ. Также можно использовать символ Кошки или Зайца.

Теперь у жителей разных азиатских стран есть выбор. Где-то использовали образ кролика, а во Вьетнаме больше почитают кошек. Здесь разведение кроликов не очень распространено. Кроме того, кошки считаются защитниками урожая от грызунов, отгоняют злых духов и приносят удачу.

[жительница Ханоя]:

«У каждой страны свои предпочтения и свои фавориты. И кошки, и кролики – добрые, быстрые и умные животные. В Китае выбрали кролика, а Вьетнам предпочитает кошку».

По всему Ханою появились фигурки кошек. А в уличных лотках продают множество кошачьих брелоков и сувениров.

[житель Ханоя]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Думаю, что кошка более достойна, потому что кролик слишком мягкий. У него нет такой силы, как у кошки, я тоже родился в год кошки и очень этим горжусь». [жительница Ханоя]:

«Когда дело доходит до символизма, кошка выглядит более величественно, потому что у неё аура маленького тигра». [житель Ханоя]:

«В отличие от таких стран, как Япония, Китай и Южная Корея, Вьетнам выбрал кошку. На протяжении многих лет вьетнамцы очень любят кошек. Они веками появлялась на традиционных картинах».

Между тем, кошачьи кафе надеются на более благоприятный год после замедления, вызванного пандемией.

[владелица кошачьего кафе]:

«Я надеюсь, что в течение года мировая экономика быстро восстановится, и пандемия не вернётся».

Китайский гороскоп состоит из 12 символов. При этом сменяется также стихия и цвет животного. Прошлым был год водяного голубого Тигра.

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