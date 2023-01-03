Аметистовая шахта Лампиваара занимает 16 гектаров сельской местности и действует в Лапландии с 80-х годов прошлого..

Отдых с киркой: туристы в Лапландии ищут в шахтах свой аметист

Аметистовая шахта Лампиваара занимает 16 гектаров сельской местности и действует в Лапландии с 80-х годов прошлого века.

Драгоценные камни, которые здесь находят, образовались два миллиарда лет назад внутри древней горы. Летом это действующий коммерческий рудник, поставляющий сырьё художникам и ювелирам.

Но в декабре скалы покрываются толстым слоем снега, и работы приостанавливаются.

Впрочем, кое-кто здесь по-прежнему вооружается кирками, чтобы вести раскопки. И эти смелые старатели – бесстрашные туристы.

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Специально для них здесь придумали необычное развлечение. Они могут постараться, чтобы найти свой собственный аметист.

Впрочем, большая часть тяжёлой работы для них уже проделана. Скала внутри раздроблена на более мелкие камни. Осталось лишь немного покопаться в пыли.

[Кари Сунела, менеджер Arctic Amethyst]:

«Туристы на самом деле здесь работают. Мы тоже, но сокровища ищут именно они. Все посетители получат по одному аметисту. Конечно, есть некоторые правила: камень должен быть не больше ладони».

Посетители говорят, что ключ к успеху – командная работа.

[Марша, туристка из Малайзии]:

«Пока нашла только щебень и камни. Но мне помогают. Мне кажется, я что-то нашла, но не уверена, что это аметисты. Всё равно всё откладываю. Кто знает?» [Хлоя, туристка из Великобритании]:

«Этот очень большой, это мой любимый. Похож на кристалл».

Аметисты могут стоить от сотен до тысяч евро за килограмм, в зависимости от качества. Самые лучшие выглядят как кусок чистого фиолетового стекла без трещин и вкраплений.

[Кари Сунела, менеджер Arctic Amethyst]:

«Качество полудрагоценных камней не такое высокое. В основном они прозрачные и фиолетовые, но не такие прозрачные, как драгоценные камни».

После утомительного утра в шахте туристы поднимаются по ступенькам и возвращаются к снежным пейзажам. Домой они увезут кусочек Финляндии возрастом более двух миллиардов лет.

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