Хищный царь зверей с гривой из цветов. Флористы и садовники завершают работу над фигурой льва в..

Камерун стал вдохновением фестиваля орхидей в ботанических садах Кью в Лондоне

Хищный царь зверей с гривой из цветов. Флористы и садовники завершают работу над фигурой льва в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне.

Огромная скульптура стала центральным элементом ежегодного фестиваля орхидей.

Планировать мероприятие начали ещё прошлым летом. А последние три недели пять садовников Кью и армия почти из 1000 волонтёров устанавливали яркие экспозиции.

Так, для украшения оранжереи принцессы Уэльской использовали тысячи орхидей, доставленных из Нидерландов.

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[Солен Декире, сотрудница ботанического сада]:

«На фестиваль орхидей привезли 6200 растений. Из них 3200 – это орхидеи, в основном это орхидеи фаленопсис и цимбидиумы. Эти орхидеи выращивали в течение многих лет».

В этом году тема фестиваля – Камерун. Впервые источником вдохновения для мероприятия стала африканская страна. Не удивительно, что многие фигуры напоминают о камерунской фауне, изображая бегемотов, жирафов и крокодилов.

Но колорит Африки глубже, чем просто животные.

[Солен Декире, сотрудница ботанического сада]:

«Мы вдохновлялись местной фауной и флорой Камеруна, а также их огромным разнообразием общин. В Камеруне насчитывается более 250 различных сообществ. И они создают потрясающие вышивки бисером».

Рядом с цветочными композициями устроили и фотовыставку. Эти снимки сделали в одной из камерунских деревень.

[Кристин Айен, куратор выставки]:

«Это очень маленькая деревня. И фотографии сделали в том же районе, где учёные садов Кью проводили исследования».

Коллекция орхидей в садах Кью насчитывает около 1300 видов. Но это лишь малая часть всего разнообразия этих цветов. В мире их видов более 25 тысяч.

При этом дикие орхидеи находятся под угрозой, в том числе и в Камеруне. Главные их враги – загрязнение окружающей среды и уничтожение лесов.

Это уже 27-й фестиваль орхидей в ботанических садах Кью. Он продлится до 5 марта.

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