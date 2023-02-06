Камерун стал вдохновением фестиваля орхидей в ботанических садах Кью в Лондоне

Хищный царь зверей с гривой из цветов. Флористы и садовники завершают работу над фигурой льва в..
Дата загрузки: 2023-02-07
Огромная скульптура стала центральным элементом ежегодного фестиваля орхидей.
Планировать мероприятие начали ещё прошлым летом. А последние три недели пять садовников Кью и армия почти из 1000 волонтёров устанавливали яркие экспозиции.
Так, для украшения оранжереи принцессы Уэльской использовали тысячи орхидей, доставленных из Нидерландов.
[Солен Декире, сотрудница ботанического сада]:
«На фестиваль орхидей привезли 6200 растений. Из них 3200 – это орхидеи, в основном это орхидеи фаленопсис и цимбидиумы. Эти орхидеи выращивали в течение многих лет».
В этом году тема фестиваля – Камерун. Впервые источником вдохновения для мероприятия стала африканская страна. Не удивительно, что многие фигуры напоминают о камерунской фауне, изображая бегемотов, жирафов и крокодилов.
Но колорит Африки глубже, чем просто животные.
[Солен Декире, сотрудница ботанического сада]:
«Мы вдохновлялись местной фауной и флорой Камеруна, а также их огромным разнообразием общин. В Камеруне насчитывается более 250 различных сообществ. И они создают потрясающие вышивки бисером».
Рядом с цветочными композициями устроили и фотовыставку. Эти снимки сделали в одной из камерунских деревень.
[Кристин Айен, куратор выставки]:
«Это очень маленькая деревня. И фотографии сделали в том же районе, где учёные садов Кью проводили исследования».
Коллекция орхидей в садах Кью насчитывает около 1300 видов. Но это лишь малая часть всего разнообразия этих цветов. В мире их видов более 25 тысяч.
При этом дикие орхидеи находятся под угрозой, в том числе и в Камеруне. Главные их враги – загрязнение окружающей среды и уничтожение лесов.
Это уже 27-й фестиваль орхидей в ботанических садах Кью. Он продлится до 5 марта.
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