В Бразилии начинается знаменитый карнавал: как школы самбы готовились к празднику

В Бразилии начинается главный карнавал года. По мере его приближения танцевальные школы Рио-де-Жанейро были заняты обучением..
Дата загрузки: 2023-02-17
В хореографическом центре в Рио Алекс Кутинью раскрывает секреты самбы для всех желающих. Сегодня в его классе танцоры и инструкторы самбы, а также гости из Аргентины, Австралии, США и Новой Зеландии.
[Алекс Кутинью, учитель танцев]:
«Самба – это как религия. Она рождается в наших сердцах, в сердцах учеников школы. Самбу нужно уважать. Её признали спустя долгое время».
В конце проводится соревнование между тремя танцевальными коллективами. Многие из них уже скоро появятся на карнавале в Рио в качестве профессиональных танцоров.
[Габи Карденас, участница уроков самбы]:
«Не знаю, почему в Австралии самба настолько популярна, но мы её просто обожаем. Все учителя самбы в Австралии настоятельно рекомендуют поехать в Бразилию, чтобы изучить корни танца».
В ближайшие дни на улицы города выйдут тысячи учеников разных школ самбы в ярких нарядах и проедут сотни красиво украшенных платформ. Обычно также приезжают любители карнавала со всего мира.
А так проходили репетиции на самбадроме в Рио. Это специально отведённое место для проведения карнавала.
Ритм танцев сменяется от медленного к быстрому. Танцоры должны быть хорошо подготовлены.
[Сесилия да Кошта, танцовщица]:
«Мы учим движения и танцуем в такт ударным инструментам. Некоторые опытные танцоры самбы выбирают ритм одного инструмента и следуют за ним: либо за большим бас-барабаном, либо за тамбурином или шейкеру. Так что многое зависит от слуха танцора».
Звуки самбы будут сотрясать Рио до 25 февраля. Это будет первый карнавал после пандемии, который пройдёт без каких-либо ограничений.
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