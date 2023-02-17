В Бразилии начинается главный карнавал года. По мере его приближения танцевальные школы Рио-де-Жанейро были заняты обучением..

В Бразилии начинается знаменитый карнавал: как школы самбы готовились к празднику

В Бразилии начинается главный карнавал года. По мере его приближения танцевальные школы Рио-де-Жанейро были заняты обучением бразильцев и иностранных гостей тому, как двигаться под самбу. Этот танец в прошлом году признали нематериальным культурным наследием штата.

В хореографическом центре в Рио Алекс Кутинью раскрывает секреты самбы для всех желающих. Сегодня в его классе танцоры и инструкторы самбы, а также гости из Аргентины, Австралии, США и Новой Зеландии.

[Алекс Кутинью, учитель танцев]:

«Самба – это как религия. Она рождается в наших сердцах, в сердцах учеников школы. Самбу нужно уважать. Её признали спустя долгое время».

В конце проводится соревнование между тремя танцевальными коллективами. Многие из них уже скоро появятся на карнавале в Рио в качестве профессиональных танцоров.

[Габи Карденас, участница уроков самбы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Не знаю, почему в Австралии самба настолько популярна, но мы её просто обожаем. Все учителя самбы в Австралии настоятельно рекомендуют поехать в Бразилию, чтобы изучить корни танца».

В ближайшие дни на улицы города выйдут тысячи учеников разных школ самбы в ярких нарядах и проедут сотни красиво украшенных платформ. Обычно также приезжают любители карнавала со всего мира.

А так проходили репетиции на самбадроме в Рио. Это специально отведённое место для проведения карнавала.

Ритм танцев сменяется от медленного к быстрому. Танцоры должны быть хорошо подготовлены.

[Сесилия да Кошта, танцовщица]:

«Мы учим движения и танцуем в такт ударным инструментам. Некоторые опытные танцоры самбы выбирают ритм одного инструмента и следуют за ним: либо за большим бас-барабаном, либо за тамбурином или шейкеру. Так что многое зависит от слуха танцора».

Звуки самбы будут сотрясать Рио до 25 февраля. Это будет первый карнавал после пандемии, который пройдёт без каких-либо ограничений.

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