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Природу Лапландии помогают защищать туристические компании

Природу Лапландии помогают защищать туристические компании

Этот коттедж на берегу замёрзшего озера – семейный бизнес, который предлагает путешественникам познакомиться с подлинной Лапландией...

Дата загрузки: 2022-12-30

Природу Лапландии помогают защищать туристические компании
Этот коттедж на берегу замёрзшего озера – семейный бизнес, который предлагает путешественникам познакомиться с подлинной Лапландией. Подобных в Финляндии много, но этот уникален. Он экологически чистый.

Большей части предметов мебели более 30 лет. За всеми тщательно ухаживают, чтобы они прослужили как можно дольше. Также используют чистящие средства из натуральных компонентов. Есть и биотуалеты. В целом каждый аспект отпуска немного бережнее к окружающей среде.

[Артту Пёйри, директор Ollero Eco Lodge]:
«Мы используем возобновляемую электроэнергию. В Финляндии в этом плане есть выбор. В Оллеро она поступает от ветра. Всё, включая шампуни, экологически чистое».

Развлечения, которые здесь предлагают, тоже наносят минимум вреда окружающей среде. Никаких бензиновых моторов. Тут можно отправиться на изучение звериных следов в лесу, походить на снегоступах, порыбачить, а ещё искупаться в проруби.

Семья хочет научить гостей заботиться о природе. Впрочем, не все посетители знают даже основ экологичного способа жизни.

[Артту Пёйри, директор Ollero Eco Lodge]:
«Многие уже думают об этом. Но некоторые гости не умеют сортировать мусор».

Этот курорт участвует в программе «Экологичные путешествия по Финляндии», получающей финансовую поддержку ЕС. Она помогает туристическому бизнесу заботиться о природе.

К 2023 году Финляндия хочет достичь нулевых выбросов СО2. При этом туризм вне больших городов – значительная статья дохода для людей. Именно поэтому прилагают столько усилий, чтобы сделать его экологичным.

[Лиза Коккаринен, представительница Visit Finland]:
«Здесь, в Финляндии, самый большой актив туризма – природа, а также наш образ жизни, который тесно связан с чистой и нетронутой окружающей средой».

Заботятся в Лапландии и о световом загрязнении. В основном ради того, чтобы ничто не мешало наслаждаться удивительным явлением природы – полярным сиянием.
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