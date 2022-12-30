Природу Лапландии помогают защищать туристические компании

Этот коттедж на берегу замёрзшего озера – семейный бизнес, который предлагает путешественникам познакомиться с подлинной Лапландией...
Дата загрузки: 2022-12-30
Большей части предметов мебели более 30 лет. За всеми тщательно ухаживают, чтобы они прослужили как можно дольше. Также используют чистящие средства из натуральных компонентов. Есть и биотуалеты. В целом каждый аспект отпуска немного бережнее к окружающей среде.
[Артту Пёйри, директор Ollero Eco Lodge]:
«Мы используем возобновляемую электроэнергию. В Финляндии в этом плане есть выбор. В Оллеро она поступает от ветра. Всё, включая шампуни, экологически чистое».
Развлечения, которые здесь предлагают, тоже наносят минимум вреда окружающей среде. Никаких бензиновых моторов. Тут можно отправиться на изучение звериных следов в лесу, походить на снегоступах, порыбачить, а ещё искупаться в проруби.
Семья хочет научить гостей заботиться о природе. Впрочем, не все посетители знают даже основ экологичного способа жизни.
[Артту Пёйри, директор Ollero Eco Lodge]:
«Многие уже думают об этом. Но некоторые гости не умеют сортировать мусор».
Этот курорт участвует в программе «Экологичные путешествия по Финляндии», получающей финансовую поддержку ЕС. Она помогает туристическому бизнесу заботиться о природе.
К 2023 году Финляндия хочет достичь нулевых выбросов СО2. При этом туризм вне больших городов – значительная статья дохода для людей. Именно поэтому прилагают столько усилий, чтобы сделать его экологичным.
[Лиза Коккаринен, представительница Visit Finland]:
«Здесь, в Финляндии, самый большой актив туризма – природа, а также наш образ жизни, который тесно связан с чистой и нетронутой окружающей средой».
Заботятся в Лапландии и о световом загрязнении. В основном ради того, чтобы ничто не мешало наслаждаться удивительным явлением природы – полярным сиянием.
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