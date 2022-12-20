Историческое соглашение: защитить 30% поверхности планеты

Международное соглашение по защите природы приняли в Канаде. Его утвердили на саммите ООН по биоразнообразию COP15...
Дата загрузки: 2022-12-20
Международное соглашение по защите природы приняли в Канаде. Его утвердили на саммите ООН по биоразнообразию COP15. Договор назвали самым значительным шагом по защите континентов и океанов, а также каналом финансирования для сохранения биоразнообразия развивающихся стран.
В частности, в соглашении указывается, что к 2030 году необходимо защитить 30% территорий планеты, особо важных для флоры и фауны. Для сравнения, сейчас под охраной находится 17% суши и менее 8% морской и океанической поверхности.
Впрочем, не все страны поддержали документ. Так, Демократическая Республика Конго выступила против, ссылаясь на опасения по поводу того, получит ли она финансирование на защиту природы.
В заседании в Монреале участвовали представители около 195 стран. Принятый договор по биоразнообразию аналогичный Парижскому соглашению 2015 года по борьбе с изменением климата.
По данным Всемирного фонда дикой природы, за последние 50 лет популяции диких животных сократились почти на 70%. По мнению учёных, виновен в этом человек. Главные причины – вырубка лесов под пастбища, а также загрязнение морей и океанов.
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