Великобританию парализовал крупнейший протест за последние 12 лет. Полностью или частично закрылись тысячи школ и десятки..

В Великобритании прошла крупнейшая за 12 лет забастовка

Великобританию парализовал крупнейший протест за последние 12 лет. Полностью или частично закрылись тысячи школ и десятки вузов, железнодорожное сообщение нарушено, в аэропортах задержки.

По всей стране на митинги и демонстрации вышли полмиллиона человек. Примерно 300 тысяч из них – учителя. Также бастуют преподаватели колледжей и университетов, машинисты поездов и госслужащие.

Десятки тысяч протестующих прошли маршем по центру Лондона. Главное требование – повысить зарплату. В Великобритании уровень инфляции превысил 10%. Это самый высокий показатель за последние 40 лет.

В прошлом году правительство предложило учителям и работникам госсектора повышение зарплаты на 5%. Однако профсоюзы требуют 10-процентной индексации.

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[протестующая]:

«Школам не хватает финансирования, и это серьёзно сказывается на образовании детей. И, конечно, наши зарплаты в реальном выражении сократились».

Учителя жалуются на то, что из-за низких зарплат их коллеги увольняются, а на оставшихся падает двойная нагрузка.

[Мэри Бустед, генсекретарь Национального союза образования]:

«Эти люди, стоящие за мной, не хотят бастовать. Но они говорят, что с них хватит, и нужно всё менять».

Между тем британский министр образования Джиллиан Киган заявила, что правительство не пойдёт на уступки, поскольку повышение зарплаты спровоцирует ещё больший рост инфляции.

Демонстранты также выступают против намерения премьер-министра Риши Сунака ужесточить закон о забастовках. Согласно законопроекту, несмотря на призывы профсоюзов к манифестациям, минимальное число сотрудников экстренных служб, а также учителей, пограничников и машинистов должны будут продолжать работать.

Впрочем, профсоюзы останавливаться не намерены и обещают ещё больше забастовок. На следующей неделе с протестами выйдут медсёстры, сотрудники скорой помощи и другие медицинские работники.

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