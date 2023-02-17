Компанию Tesla обязали отозвать 362 000 электромобилей в США

Компанию Tesla обязали отозвать более 362 тысяч электромобилей в США для обновления бета-версии программного обеспечения Full..

Компанию Tesla обязали отозвать более 362 тысяч электромобилей в США для обновления бета-версии программного обеспечения Full Self-Driving. Оно выполняет функцию автопилота. Национальное управление безопасности дорожного движения заявило, что ПО работает неадекватно и может привести к авариям.

В частности, согласно анализу регулятора, система автономного вождения позволяет электромобилям превышать скорость, а также проезжать перекрёстки непредсказуемым образом. Например, автомобиль может продолжить путь, не сделав остановки на стоп-линии, или проехать прямо с полосы, предназначенной для поворота. Также автопилот позволяет выехать на перекрёсток на жёлтый сигнал светофора.

Руководство компании Tesla не согласилось с утверждениями регулирующего органа, однако решило добровольно отозвать автомобили в качестве меры предосторожности. Оно также заявило, что ему неизвестно о каких-либо авариях, связанных с проблемами, озвученными регулятором.

Многие водители электрокаров Tesla пока не знают об отзыве.

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[житель Лос-Анджелеса]:

«Я использую автопилот в основном на трассе, и у меня не было проблем. А эту новость слышу впервые». [жительница Лос-Анджелеса]:

«Я не слышала об этом. Но понятно, что при внедрении чего-то нового будут и промахи. Тогда производитель заберёт это и попытается улучшить. В целом, автопилот – хорошая идея. Производитель просто ещё раз поработает над этим, и технология станет совершеннее».

Отзыв коснётся автомобилей Model S и Model X, выпущенных с 2016 по 2023 годы; а также Model 3 2017-2023 годов и Model Y 2020-2023 годов. Tesla выпустит бесплатное обновление ПО, установить которое можно по беспроводной сети.

Между тем, Илон Маск призвал регулятора не называть словом «отзыв» обновление ПО по воздуху. Он назвал такой термин устаревшим и совершенно не отражающим действительности.

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