Стрельба в жилом доме в Канаде: шестеро убитых, включая нападавшего

Шесть человек, включая 73-летнего нападавшего, погибли в результате стрельбы в жилом доме в Канаде. Трагедия произошла..

[Джим Максвин, глава полиции Вона]:

«На место происшествия прибыли офицеры и увидели ужасающую картину: пять жертв были застрелены в трёх разных квартирах».

Шесть человек, включая 73-летнего нападавшего, погибли в результате стрельбы в жилом доме в Канаде. Трагедия произошла в городе Вон в 50 километрах от Торонто.

Полицейские открыли стрельбу по подозреваемому в коридоре. Спустя 40 минут подтвердили его гибель.

[Джим Максвин, глава полиции Вона]:

«Была перестрелка между офицерами и 73-летним подозреваемым мужчиной, жителем этого дома, который умер на третьем этаже. Его зовут Франческо Вилли. Офицер, участвовавший в этой перестрелке – ветеран региональной полиции Йорка с 24-летним стажем. Прошлым вечером он, скорее всего, спас много жизней».

Преступник использовал полуавтоматическое ружьё для расстрела на нескольких этажах здания. Имена погибших пока не обнародовали. Но известно, что это трое мужчин и две женщины. Ещё одна пострадавшая госпитализирована с тяжёлыми ранениями.

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Мотив нападавшего пока неизвестен. Есть данные, что три жертвы были членами правления жилого комплекса. Однако как это связано с массовым расстрелом, ещё предстоит выяснить.

Законы об оружии в Канаде намного строже, чем в США. Но канадцам разрешено владеть огнестрельным оружием при наличии лицензии.

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