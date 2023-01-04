Индийский Кашмир завлекает туристов «ремесленным сафари»

На знаменитое озеро Дал в индийском Кашмире возвращается всё больше туристов. И теперь для них создали..

На знаменитое озеро Дал в индийском Кашмире возвращается всё больше туристов. И теперь для них создали новый маршрут под названием «Ремесленное сафари». Он проходит по узким улочкам Сринагара, где расположены мастерские и магазинчики индийских умельцев.

Например, здесь ткут пашмину – элитный кашемир высшего качества. Индиец Гулам посвятил этому ремеслу 20 лет, но зарабатывает мало – пять долларов в день.

[Гулам Наби, ремесленник]:

«Хотя мы прикладываем много сил и кропотливо работаем, но не получаем столько, сколько должны. Огромная прибыль уходит к посредникам».

Более 250 тысяч человек в Кашмире зарабатывают на жизнь ремёслами, и все они в подобной ситуации. Помимо проблем с посредниками, торговле мешают дешёвые товары из Ирана и Китая. Причём фабричные изделия часто выдают за ручную работу.

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Власти Кашмира хотят исправить эту ситуацию с помощью нового проекта.

[Мехмуд Шах, глава Ассоциации ремесленников]:

«Мы пытаемся напрямую связать мастеров с покупателями. И нет лучшего способа, чем ремесленное сафари. Люди приходят в мастерские и видят, как рождаются ремесленные изделия. Иногда покупатели даже не подозревают о том, насколько это сложный труд».

Новый туристический маршрут рекламируют через социальные сети. Сардар раньше был диджеем, а теперь стал блогером и участвует в проекте «Ремесленное сафари».

[Сардар Насир Хан, блогер]:

«Мой последний видеоролик из мастерской по изготовлению шалей набрал более 300 тысяч просмотров. Люди спрашивают меня, где находится этот ремесленник, что ещё делает, и как его найти».

Кашмир известен красивыми коврами, мебелью и украшениями из древесины грецкого ореха, медной посудой и другими изделиями ручной работы. Недавно Сринагар вошёл в «Сеть творческих городов» ЮНЕСКО. Местные мастера надеются, что этот статус поможет сохранить их ремёсла для будущих поколений.

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