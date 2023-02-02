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Два польских туриста погибли в индийских Гималаях

Два польских туриста погибли в индийских Гималаях

В индийских Гималаях погибли двое иностранных туристов. Их группу накрыло лавиной, когда они катались на лыжах...

Дата загрузки: 2023-02-02

Два польских туриста погибли в индийских Гималаях
В индийских Гималаях погибли двое иностранных туристов. Их группу накрыло лавиной, когда они катались на лыжах. Ещё более 20 человек были спасены.

В целом группа состояла из польских и российских туристов, а также двух местных гидов.

Погибшие – поляки. Мужчинам было 43 и 45 лет.

[очевидец]:
«На них сверху упал шестиметровый кусок снега. Там было человек семь, и двое из них погибли».

Спасатели быстро прибыли на место.

[Мохаммед Салим, лыжный патрульный]:
«Мы начали искать и поймали сигнал. Одно тело было на глубине 5,5 метров, а второе – на глубине 4 метра 20 сантиметров».

Тела погибших доставили в местную больницу.

Инцидент произошёл на популярном туристическом курорте Гульмарг в штате Джамму и Кашмир, в горах Пир-Панджал. Курорт находится на высоте от двух до четырёх тысяч метров над уровнем моря. За несколько дней до трагедии в регионе прошли сильные снегопады.

В 2010 году в этом же районе погибли не менее 17 индийских солдат. У них проходили учения, и их так же накрыло лавиной.
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