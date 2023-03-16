Ещё одна причина побывать в заповеднике Мудумалай в Индии появилась у туристов. Здесь подрастает слонёнок Рагху..

Слон из оскароносного фильма привлекает туристов в заповедник в Индии

Ещё одна причина побывать в заповеднике Мудумалай в Индии появилась у туристов. Здесь подрастает слонёнок Рагху – герой документального фильма, который недавно получил награду на 95-й церемонии вручения премии «Оскар». Короткометражная кинолента называется «Заклинатели слонов».

Картина индо-американского производства рассказывает о супружеской паре махаутов, которой предложили вырастить осиротевшего слонёнка. Это трогательная история о связи между животными и людьми. Её неотъемлемой частью также стали индийская культура и традиция заботы о природе. В фильме показаны и другие обитатели заповедника, в том числе слонёнок Амму.

[туристка из Великобритании]:

«Мы приехали посмотреть на слонов, а потом узнали, что двое из них – Амму и Рагху – получили «Оскара». Нам очень повезло, что мы их увидели. Так что это замечательный визит». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы слышали о том, что слон получил премию «Оскар», поэтому приехали в Мудумалай. Мы увидели Рагху – оскароносного слона, и Амму, который тоже удивительный».

Тем временем известный скульптор Сударсан Паттнайк создал композицию из песка на пляже в городе Пури. Его творение посвящено оскароносному фильму и песне из индийского боевика, которую также отметили престижной наградой.

[Сударсан Паттнайк, скульптор]:

«Это большой день для индийского кинематографа. Два наших фильма получили премию «Оскар». Мы как творческие люди создали эту песчаную скульптуру, чтобы поздравить обе команды».

Премьера картины «Заклинатели слонов» состоялась в декабре прошлого года. Она получила высокую оценку критиков.

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