В Индии под лавиной оказались десятки туристов

В Индии под лавиной оказались туристы. Инцидент произошёл в Гималаях, недалеко от границы с Китаем и..

В Индии под лавиной оказались туристы. Инцидент произошёл в Гималаях, недалеко от границы с Китаем и Непалом.

Лавина сошла на дорогу, которая соединяет индийский штат Сикким с Тибетом. По ней добираются до известного перевала Нату-Ла. Именно туда и направлялись люди, оказавшиеся под завалом. Лавина погребла под собой около 30 человек.

В спасательной операции участвовали военные.

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Сообщают о семерых погибших. Среди них есть ребёнок.

Около 20 человек удалось извлечь из-под завалов живыми. Их доставили в больницы. Восемь из них находятся в критическом состоянии.

Очевидцы говорят, что туристы проигнорировали предупреждения полиции не ходить в опасную зону.

[Чеванг Гьяцо Бхутия, водитель и очевидец]:

«Полиция приехала раньше, чтобы предупредить туристов, чтобы они не ездили в район, где может сойти лавина. Но туристы, не менее 50 человек, проигнорировали предупреждения и всё равно отправились туда. Потом внезапно сошла лавина и всех накрыла. Туристы пробыли под снегом не менее часа, пока местные жители, водители, полиция и охрана не помогли спасти некоторых из них».

Это место находится примерно в 40 километрах от столицы штата Сикким. Лавина сошла в 11:30. Изначально военные сообщали, что под завалом может находиться около 70 человек, но к счастью их оказалось меньше. К настоящему времени поисково-спасательная операция завершена.

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