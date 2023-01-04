В Бразилии попрощались с легендарным Пеле. Его похоронили на вертикальном кладбище, откуда открывается вид на стадион..

В Бразилии попрощались с легендарным Пеле. Его похоронили на вертикальном кладбище, откуда открывается вид на стадион «Сантос». Там началась клубная карьера футболиста.

На церемонию прощания прибыли президент Бразилии, высокопоставленные спортивные чиновники, а также его бывшие коллеги.

[Клодоалдо Таварис ди Сантана, бывший футболист]:

«Я подошёл к скорбящим, которые были на церемонии, и поцеловал всех, как это сделал бы Пеле. Я уверен, именно так он и поступил бы».

С футболистом попрощались и его поклонники.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[поклонник Пеле]:

«Пеле вдохновляет меня и двух моих друзей, которые играют в футбол. Мне было очень грустно. Я плакал, когда он умер. Пеле красиво играл: его голы, пасы и дриблинг – всё было прекрасным».

Место своего последнего упокоения Пеле выбрал ещё 19 лет назад. Он хотел, чтобы его похоронили на девятом этаже здания. Цифра связана с тем, что его отец играл в футбол в майке с номером девять.

Однако родственники решили похоронить Пеле на первом этаже, чтобы поклонникам было проще навещать своего кумира. Здесь же открыли мавзолей, посвящённый звезде футбола.

[Эванс Эдельстейн, управляющий кладбищем]:

«Мы создали тематический мавзолей. Там будут некоторые экспонаты, которые связаны с историей короля футбола. Люди смогут прийти сюда и вспомнить о приятных событиях в жизни Пеле».

Настоящее имя Пеле – Эдсон Арантес ду Насименто. Он единственный футболист, который трижды стал чемпионом мира как игрок. Также Пеле – лучший футболист XX века по версии ФИФА.

Он скончался 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни. Причиной стали осложнения на фоне онкологии.

Короткая ссылка на эту страницу: