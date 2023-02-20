Туристы любуются перелётными птицами в заповеднике в Индии

В птичий заповедник каждый год превращаются водно-болотные угодья в индийском городе Бхигван. Здесь собираются десятки тысяч..

В птичий заповедник каждый год превращаются водно-болотные угодья в индийском городе Бхигван. Здесь собираются десятки тысяч перелётных птиц сотен видов. А понаблюдать за жизнью пернатых приезжают со всех уголков страны.

В Бхигване зимуют фламинго, аисты, гуси, болотные луни, утки, цапли, кулики и множество других птиц.

[турист]:

«Бывать в этом птичьем заповеднике всегда приятно. Туристы могут увидеть здесь разные виды птиц. Кажется, фламинго – самая большая достопримечательность в этих местах. Это прекрасное путешествие».

В заповеднике в Бхигване птицы начинают собираться в ноябре. Многие летят из Сибири. Пернатые мигрируют через Афганистан и Центральную Азию. В тёплых местах остаются до марта, а потом отправляют в обратный путь.

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В Индии насчитывается 65 птичьих заповедников. Особенно много их в штатах Тамилнад, Карнатака и Уттар-Прадеш. Заповедник в Бхигване находится в штате Махараштра на слиянии рек Джамна и Ганг.

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