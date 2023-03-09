Китайские туристы возвращаются в Россию

Эти китайские туристы ждали поездки в Россию три года. Многие забронировали туры и экскурсии ещё в..

Эти китайские туристы ждали поездки в Россию три года. Многие забронировали туры и экскурсии ещё в 2019-м. Планы нарушила пандемия, но теперь путешественники из Китая постепенно возвращаются. Выпускать их из страны начали 6 февраля.

Главными направлениями остаются Москва и Санкт-Петербург. В Северной столице туристы обязательно посещают Эрмитаж.

[турист из Китая]:

«Мы планировали приехать три года назад. Нам очень нравятся история, культура, искусство и архитектура России. Архитектура – больше всего. Она по-настоящему прекрасна».

В этот раз китайских туристов ждут сложности с оплатой услуг и товаров. Их банковские карты в России не работают.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[туристка из Китая]:

«Во время прошлой поездки в Россию я здесь обменяла доллары на рубли, а также пользовалась картой Visa. Но сейчас есть ограничения, поэтому мне пришлось обменять валюту заранее».

Возвращение китайских туристов – хорошая новость для тех, кто работает в туристической индустрии. Когда началась пандемия, многие потеряли свои места. Теперь все надеются наверстать упущенное.

[Роман Яковлев, гид-переводчик]:

«Мы ждём китайских туристов, ждём, что они оживят. Но у нас много российских туристов, которые занимаются внутренним туризмом, приезжают в Петербург. И упор будет делаться в туризме, наверное, на русских и китайских туристов в первую очередь».

Представители туриндустрии надеются, что в скором времени путешественников из Китая станет ещё больше.

[Александр Флит, гендиректор туристической компании «Ника»]:«Что касается китайского рынка, сейчас все ждут возобновления работы безвизовых списков, что в большей степени подтолкнёт объём туристов в Россию».

В этом году к туристическим маршрутам китайцев добавят поездки в Мурманск. За несколько лет до пандемии их также стали чаще возить на экскурсии в Великий Новгород.

Короткая ссылка на эту страницу: