Привезённая из Африки самка гепарда родила детёнышей в нацпарке в Индии

Пока слепые и беспомощные, но уже дарят надежду. Эти детёныши гепарда помогут возродить популяцию хищных кошек..

Пока слепые и беспомощные, но уже дарят надежду. Эти детёныши гепарда помогут возродить популяцию хищных кошек в Индии. Котята родились недавно. Их пол пока не определили.

Мама детёнышей живёт в национальном парке Куно с прошлой осени. Её привезли из Намибии с семью другими гепардами.

[Бхопала Дж. С. Чоухан, директор национального парка Куно]:

«Одна самка гепарда по кличке Сияя принесла четырёх детёнышей. Они в безопасности и пока находятся в большом вольере».

Раньше в Индии обитали азиатские гепарды. К концу 40-х годов прошлого столетия подвид вымер. Позже он исчез и на всём Среднем Востоке за исключением Ирана. Причиной стала чрезмерная охота.

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Над восстановлением популяции гепардов в Индии работают уже 13 лет. В прошлом году животных начали привозить из Африки. Первую партию из восьми кошек поселили в Куно в сентябре. Нескольких гепардов выпустил из клеток премьер-министр Нарендра Моди. В феврале этого года сюда доставили ещё 12 хищников – семь самцов и пять самок. В ближайшие десять лет здесь поселят ещё 20 гепардов.

Этот проект – первый в мире, когда хищных кошек привозят с другого континента, чтобы выпустить в дикую природу.

Гепард – самое быстрое наземное животное. За три секунды может развить скорость до 100 километров в час. Эти хищники отличаются от других кошачьих телосложением. У них очень развита мускулатура и почти нет жира. Они настолько стройные, что кажутся исхудавшими. Азиатский подвид отличается от африканского более короткой шерстью. В неволе гепарды размножаются крайне редко.

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