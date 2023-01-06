Как дровяная печь спасает бизнес французского пекаря

Эта пекарня уже 23 года привлекает бесподобным ароматом свежего хлеба во французском городе Шаллан. И второй..

[Франк Бурго, пекарь]:

«Мы выбрали этот способ приготовления хлеба, потому что он традиционный. Это полностью отличается от метода, когда используют электрическую печь. Мы хотим вернуться к истокам и печь самый лучший хлеб».

Эта пекарня уже 23 года привлекает бесподобным ароматом свежего хлеба во французском городе Шаллан. И второй такой здесь нет. Хозяин пекарни Франк Бурго печёт булочки, багеты и другие изделия только в дровяной печи. Делая такой выбор, он и не подозревал, что когда-нибудь это спасёт его бизнес.

Сейчас Европа страдает от энергетического кризиса. Многие коллеги Франка балансируют на грани финансового краха, поскольку электроэнергия сильно подорожала. Но у пекаря из Шаллана всё иначе.

[Франк Бурго, пекарь]:

«За последний год дрова подорожали максимум на 5%. С электроэнергией вообще не сравнить. И дровяная печь будет работать, даже если отключат свет».

Впрочем, сложности всё равно есть.

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[Франк Бурго, пекарь]:

«Яйца стоят почти в два раза дороже, масло подорожало на 50%, мука тоже сильно подорожала – на 15-20%».

Во Франции работает 33 тысячи пекарей. Правительство уже оказывает им некоторую поддержку. А в будущем планирует пересмотреть контракты на поставку электроэнергии. При этом будут учитывать конкретную ситуацию каждого пекаря. Это должно помочь людям сохранить бизнес в условиях кризиса.

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