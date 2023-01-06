fb pixel
Телеканал NTD

Как дровяная печь спасает бизнес французского пекаря

Как дровяная печь спасает бизнес французского пекаря

Эта пекарня уже 23 года привлекает бесподобным ароматом свежего хлеба во французском городе Шаллан. И второй..

Дата загрузки: 2023-01-06

Как дровяная печь спасает бизнес французского пекаря
Эта пекарня уже 23 года привлекает бесподобным ароматом свежего хлеба во французском городе Шаллан. И второй такой здесь нет. Хозяин пекарни Франк Бурго печёт булочки, багеты и другие изделия только в дровяной печи. Делая такой выбор, он и не подозревал, что когда-нибудь это спасёт его бизнес.

[Франк Бурго, пекарь]:
«Мы выбрали этот способ приготовления хлеба, потому что он традиционный. Это полностью отличается от метода, когда используют электрическую печь. Мы хотим вернуться к истокам и печь самый лучший хлеб».

Сейчас Европа страдает от энергетического кризиса. Многие коллеги Франка балансируют на грани финансового краха, поскольку электроэнергия сильно подорожала. Но у пекаря из Шаллана всё иначе.

[Франк Бурго, пекарь]:
«За последний год дрова подорожали максимум на 5%. С электроэнергией вообще не сравнить. И дровяная печь будет работать, даже если отключат свет».

Впрочем, сложности всё равно есть.

[Франк Бурго, пекарь]:
«Яйца стоят почти в два раза дороже, масло подорожало на 50%, мука тоже сильно подорожала – на 15-20%».

Во Франции работает 33 тысячи пекарей. Правительство уже оказывает им некоторую поддержку. А в будущем планирует пересмотреть контракты на поставку электроэнергии. При этом будут учитывать конкретную ситуацию каждого пекаря. Это должно помочь людям сохранить бизнес в условиях кризиса.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...