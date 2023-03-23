Как водитель спас более 20 детей во время пожара

Эта история произошла во время лесных пожаров в Калифорнии в 2018 году. Кевин Маккей работает водителем школьного автобуса. Подъехав к школе, он заметил, что небо потемнело от дыма. Большинство детей уже забрали родители. Но в автобусе осталось ещё 22 маленьких пассажира.



Огонь неумолимо приближался, и автобус наполнился дымом. Детям стало трудно дышать. Кевин разорвал свою рубашку на части и намочил водой. Он попросил каждого школьника поднести кусочек ткани к носу и дышать через него. Водитель решил вывезти детей в безопасное место.



Путь им преграждали обгоревшие машины. По дороге автобус подобрал ещё одного человека. Учителя в автобусе разделили детей на пары, посадив старших рядом с младшими. Они записали номера телефонов каждого ребёнка. Наготове были аптечка и огнетушитель.

Взрослые старались успокоить детей и вселить в них надежду. Один школьник рассказал, что представлял, как будто находится в хорошем месте, поэтому не боялся.

Кевин отвёз детей в безопасный район. Дорога заняла примерно пять часов. Никто не пострадал.

Позже стало известно, что во время пожара погибли 76 человек, а ещё 1000 пропала без вести. То, что 22 школьника, а также учителя и директор школы остались в живых, было похоже на чудо.

Когда Кевина стали благодарить, он сказал, что его обязанность как водителя школьного автобуса – обеспечить безопасность пассажиров.