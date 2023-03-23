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Телеканал NTD

Как водитель спас более 20 детей во время пожара

Как водитель спас более 20 детей во время пожара
Как водитель спас более 20 детей во время пожара

Эта история произошла во время лесных пожаров в Калифорнии в 2018 году. Кевин Маккей работает водителем школьного автобуса. Подъехав к школе, он заметил, что небо потемнело от дыма. Большинство детей уже забрали родители. Но в автобусе осталось ещё 22 маленьких пассажира.

Огонь неумолимо приближался, и автобус наполнился дымом. Детям стало трудно дышать. Кевин разорвал свою рубашку на части и намочил водой. Он попросил каждого школьника поднести кусочек ткани к носу и дышать через него. Водитель решил вывезти детей в безопасное место.

Путь им преграждали обгоревшие машины. По дороге автобус подобрал ещё одного человека. Учителя в автобусе разделили детей на пары, посадив старших рядом с младшими. Они записали номера телефонов каждого ребёнка. Наготове были аптечка и огнетушитель.

Взрослые старались успокоить детей и вселить в них надежду. Один школьник рассказал, что представлял, как будто находится в хорошем месте, поэтому не боялся.

Кевин отвёз детей в безопасный район. Дорога заняла примерно пять часов. Никто не пострадал.

Позже стало известно, что во время пожара погибли 76 человек, а ещё 1000 пропала без вести. То, что 22 школьника, а также учителя и директор школы остались в живых, было похоже на чудо.

Когда Кевина стали благодарить, он сказал, что его обязанность как водителя школьного автобуса – обеспечить безопасность пассажиров.

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