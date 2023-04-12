Итальянские фермеры с помощью печей спасают деревья черешни от заморозков

Итальянские фермеры вынуждены спасать свои черешневые деревья. После нескольких недель мягкой и тёплой погоды в области..

Итальянские фермеры вынуждены спасать свои черешневые деревья. После нескольких недель мягкой и тёплой погоды в области Трентино-Альто-Адидже на севере Италии резко упала температура.

Деревья уже зацвели. Заморозки могут привести к тому, что фермеры лишатся урожая. Теперь они прибегают к сложному, но эффективному методу обогрева растений по ночам.

[Руджеро Габарди, фермер]:

«С помощью этого метода мы не можем сохранить всё, но надеемся, что сможем сохранить часть урожая. Если натянуть нейлоновую ткань сверху и зажечь костры, то, конечно, часть урожая будет спасена. Главное, чтобы температура не опустилась слишком сильно. Ещё вчера утром было минус 5-6 градусов».

Самый популярный сорт черешни, который выращивают на холмах Трентино, – это Кордия. И именно он особенно чувствителен к перепадам температуры.

[Руджеро Габарди, фермер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Для черешневого дерева это самый деликатный период, потому что даже если не будет цветка, если просто будет большой бутон, то он пострадает, если температура упадет ниже нуля».

Фермерам приходится работать очень быстро. Они встают по несколько раз за ночь и поджигают своеобразные обогреватели.

При этом ночные заморозки ставят под угрозу не только годовой урожай, но и устойчивость растений на долгие годы.

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