Выжить среди дыма и труб: жители индийского острова пытаются спасти реку

На острове Элур в Индии стоит зловоние. Когда-то здесь на берегу реки Перияр, изобилующей рыбой, были..

На острове Элур в Индии стоит зловоние. Когда-то здесь на берегу реки Перияр, изобилующей рыбой, были сельскохозяйственные угодья. Теперь чувствуется лишь запах гнилой плоти.

Рыбы почти не осталось. Местные жители говорят, что почти все люди, живущие рядом с рекой, не могут завести детей.

В этом районе работает около 300 химических предприятий. Из-за них вода в реке приобрела тёмный оттенок.

[Адам Кутти, житель Элура]:

«Будущие поколения будут вести войны за питьевую воду. Какой смысл иметь 2000 рупий в кармане, если нет воды, чтобы пить?»

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Многие нефтехимические заводы здесь работают 50 лет и больше. Они производят пестициды, редкоземельные элементы, химикаты для обработки каучука, удобрения, цинко-хромовые продукты и средства для обработки кожи.

Люди говорят, что все предприятия берут из местной реки много воды. Затем сбрасывают концентрированные сточные воды практически без очистки.

Экологи говорят, что грунтовые воды полностью загрязнены.

[Анвар С. И., эколог]:

«Они говорят, что благодаря индустриализации обеспечивают рабочие места, но итог такой, что тысячи людей теряют средства к существованию».

Протесты против заводов периодически вспыхивают здесь с 70-х годов. В основном после инцидентов массовой гибели рыбы.

Сегодня экологическое движение ведёт судебные тяжбы с предприятиями, загрязняющими окружающую среду. Они говорят, что только пяти крупным компаниям из более чем 300 промышленных предприятий в регионе разрешено сбрасывать сточные воды в реку.

Остальные должны сначала довести уровень очистки до приемлемых стандартов. На нарушителей наложили штрафы. Однако ситуацию это кардинально не изменило.

Еще в 1998 году учёные из Университета рыболовства и океанологии штата Керала обнаружили, что в регионе исчезло около 25 видов рыбы. Специалисты также обнаружили вредные химикаты в овощах и фруктах, которые выращивают на этой земле, а также в курице и яйцах с местных ферм.

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