Кыргызский дизайнер создаёт красивые изделия из швейных отходов и спасает природу

Вот такие яркие лоскутки ткани помогают защищать природу. Кыргызский дизайнер Чолпон Аламанова спасает отходы швейного производства от свалки. И проблема не только в том, что свалка разрастается. Она ещё и горит, а дым ветром относит на Бишкек, который и так считается одним из самых загрязнённых городов мира.

Швейная промышленность – крупная отрасль в Кыргызстане.

[Чолпон Аламанова, дизайнер]:

«Огромный запрос на новую одежду, количество цехов в Кыргызстане растёт, и пропорционально этому растёт количество отходов, которые выкидываются ежедневно тоннами, и выкидываются отходы именно текстиля».

Дизайнер и её помощницы создают различные изделия в технике лоскутного шитья «курак». Этому традиционному ремеслу уже более 2000 лет. Мастерицы шьют одеяла, одежду и аксессуары. Причём в орнаменте и цветах изделий заложен глубокий смысл.

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[Чолпон Аламанова, дизайнер]:

«Синий цвет сейчас очень актуален в плане того, что это цвет нашего неба, которое мы сейчас очень редко видим из-за смога. И когда видишь голубое небо, просто радуешься: значит, смога нету».

В швейной мастерской работают 80 женщин в возрасте от 25 до 79 лет. За несколько месяцев они переработали 300 килограммов ткани.

[Чолпон Аламанова, дизайнер]:

«Каждая вещь, которую мы делаем с учениками, помимо того, что в них заложено то, что мы возрождаем наше традиционное искусство, плюс есть очень приятное чувство, что хотя бы чуточку, но мы сделали Кыргызстан чище».

В марте работы Чолпон и её учениц были представлены на художественной выставке в Казахстане. Эти изделия вдохновили местных мастериц. Одна из них планирует запустить такой же проект в своей стране.

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