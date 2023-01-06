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Всё серьёзно: как ВМФ Чили спасал собаку

Всё серьёзно: как ВМФ Чили спасал собаку

Военно-морской флот Чили провёл нетипичную спасательную операцию. [Эрнан Норман Аумада, лейтенант ВМФ Чили

Дата загрузки: 2023-01-06

Всё серьёзно: как ВМФ Чили спасал собаку
Военно-морской флот Чили провёл нетипичную спасательную операцию.

[Эрнан Норман Аумада, лейтенант ВМФ Чили]:
«Вчера днём ВМФ получил сообщение о чрезвычайной ситуации с собакой, которая находилась на вершине океанской скалы и была в опасности. Мы активировали протоколы, и пожарные приступили к скоординированным действиям по её спасению».

Собака каким-то образом оказалась на скале в устье реки Биобио. Забраться туда непросто из-за крутизны склонов.

В итоге вместе с пожарным она доплыла до спасательной лодки.

[Марко Антонио Нараньо, сержант ВМФ Чили]:

«Мы завершили спасение собаки, застрявшей на скалах. Мы бы не смогли это сделать без помощи портовых пожарных. Операция прошла успешно и без жертв».

[Сандро Рейес, младший капрал ВМФ]:
«Спасательная операция была немного сложной из-за скал, где нет ступенек. Но к счастью у нас получилось, и мы спасли собаку».

Пёс провёл на скале около четырёх дней.

[Эрнан Норманн Аумада, лейтенант ВМФ Чили]:
«Мы доехали до подразделения ВМФ. Слава Богу, собака в хорошем состоянии».

Собаке оказали всю необходимую ветеринарную помощь.

Чей это пёс, так и не выяснили. Теперь ему будут искать новый дом.
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