Всё серьёзно: как ВМФ Чили спасал собаку

[Эрнан Норман Аумада, лейтенант ВМФ Чили]: «Вчера днём ВМФ получил сообщение о чрезвычайной ситуации с собакой, которая находилась на вершине океанской скалы и была в опасности. Мы активировали протоколы, и пожарные приступили к скоординированным действиям по её спасению».

Военно-морской флот Чили провёл нетипичную спасательную операцию.

Собака каким-то образом оказалась на скале в устье реки Биобио. Забраться туда непросто из-за крутизны склонов.

В итоге вместе с пожарным она доплыла до спасательной лодки.

[Марко Антонио Нараньо, сержант ВМФ Чили]:

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«Мы завершили спасение собаки, застрявшей на скалах. Мы бы не смогли это сделать без помощи портовых пожарных. Операция прошла успешно и без жертв».

[Сандро Рейес, младший капрал ВМФ]:

«Спасательная операция была немного сложной из-за скал, где нет ступенек. Но к счастью у нас получилось, и мы спасли собаку».