Индиец открыл кафе, где можно побаловать собак

Это кафе в индийском городе Индаур рассчитано на особых клиентов. Здесь кормят собак, причём готовят по..

Это кафе в индийском городе Индаур рассчитано на особых клиентов. Здесь кормят собак, причём готовят по высшему классу.

Заведение открыл местный житель Балрадж Джала. А идею подсказала пандемия. Когда в Индии объявили локдаун, у владельцев собак начались трудности с покупкой корма. Балрадж и его жена взяли на себя заботу о еде для лохматых питомцев.

[Балрадж Джала, владелец кафе для собак]:

«Мы не только кормили уличных собак, но и открыли кафе для домашних. Теперь мы также печём торты и готовим другие блюда для собак».

У кафе уже много постоянных клиентов. Они помогают владельцам совершенствовать меню.

[клиентка кафе]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я оставила отзыв в кафе, и потом для моих собак приготовили специальное блюдо. Оно подошло обоим моим питомцам. У них нормализовался вес, и шерсть стала лучше».

Кафе также доставляет заказы на дом. Кроме того, здесь можно оставить питомца на время командировки или поездки в отпуск.

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