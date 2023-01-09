Железная дорога майя: рабочие места или угроза природе

Отдалённые джунгли на юге Мексики практически не изменились со времён древних майя. Но теперь учёные и..

Отдалённые джунгли на юге Мексики практически не изменились со времён древних майя.

Но теперь учёные и активисты-экологи говорят, что нетронутая дикая природа и древние системы пещер под джунглями полуострова Юкатан находятся под угрозой исчезновения.

Это связано с новым государственным железнодорожным проектом под названием «Трен Майя». Его цель – обеспечить транспортной развязкой бедные районы полуострова.

Железнодорожная линия протяженностью почти 1500 километров должна соединить туристический город Канкун с древними храмами майя Чичен-Ица и Паленке.

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Но эксперты предупреждают, что дорога нарушит маршруты миграции диких животных, а также и без того хрупкие экосистемы.

[Исмаэль Лара, туристический гид]:

«Этим животным приходится мигрировать в другие места, прежде всего, чтобы найти воду. Поезд расколет джунгли и перекроет этим животным путь к воде».

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал завершить железнодорожный маршрут к концу 2023 года. На проект выделили 20 миллиардов долларов.

Агентство по туризму Мексики обещает, что к 2030 году железная дорога создаст до 715 тысяч новых рабочих мест.

[местный житель]:

«Это амбициозный проект. Он поддержит инфраструктуру и туризм – наш основной источник дохода. Поэтому этот проект поможет нам добиться прогресса».

Поезд будет проезжать над системой тысяч подземных пещер, которые миллионы лет формировались в мягкой известняковой породе под воздействием воды.

В древних пещерах также сделали много археологических открытий. В них нашли человеческие окаменелости и артефакты майя. Среди них каноэ возрастом более 1000 лет.

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