Железная дорога майя: рабочие места или угроза природе

Отдалённые джунгли на юге Мексики практически не изменились со времён древних майя. Но теперь учёные и..
Дата загрузки: 2023-01-10
Но теперь учёные и активисты-экологи говорят, что нетронутая дикая природа и древние системы пещер под джунглями полуострова Юкатан находятся под угрозой исчезновения.
Это связано с новым государственным железнодорожным проектом под названием «Трен Майя». Его цель – обеспечить транспортной развязкой бедные районы полуострова.
Железнодорожная линия протяженностью почти 1500 километров должна соединить туристический город Канкун с древними храмами майя Чичен-Ица и Паленке.
Но эксперты предупреждают, что дорога нарушит маршруты миграции диких животных, а также и без того хрупкие экосистемы.
[Исмаэль Лара, туристический гид]:
«Этим животным приходится мигрировать в другие места, прежде всего, чтобы найти воду. Поезд расколет джунгли и перекроет этим животным путь к воде».
Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал завершить железнодорожный маршрут к концу 2023 года. На проект выделили 20 миллиардов долларов.
Агентство по туризму Мексики обещает, что к 2030 году железная дорога создаст до 715 тысяч новых рабочих мест.
[местный житель]:
«Это амбициозный проект. Он поддержит инфраструктуру и туризм – наш основной источник дохода. Поэтому этот проект поможет нам добиться прогресса».
Поезд будет проезжать над системой тысяч подземных пещер, которые миллионы лет формировались в мягкой известняковой породе под воздействием воды.
В древних пещерах также сделали много археологических открытий. В них нашли человеческие окаменелости и артефакты майя. Среди них каноэ возрастом более 1000 лет.
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